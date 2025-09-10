Advertisement

لبنان

بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع فاعليات اجتماعية ووطنية في بيروت

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:11
يواصل  بهاء الحريري لقاءاته واجتماعاته في دارته في بيروت، حيث استقبل وفودا من البقاع والعاصمة ضمت شخصيات وفاعليات اجتماعية ووطنية. وقد تركزت النقاشات حول مختلف المستجدات الوطنية والمطالب الإنمائية، بما يخدم مصلحة لبنان وأبنائه. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

