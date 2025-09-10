Advertisement

لبنان

في مستشفى الحنان... قام بتكسير قسم الطوارىء فأوقفه الجيش

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:54
أوقف الجيش خ.ح في شارع الحاووظ في منطقة أبي سمراء في طرابلس، بعدما أقدم على تكسير قسم الطوارئ في مستشفى الحنان.
وأُحيل الموقوف إلى التحقيق، فيما أفادت مصادر أنّ والدته المريضة كانت موجودة داخل المستشفى أثناء وقوع الحادثة.
 
 
 
