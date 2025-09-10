في مستشفى الحنان... قام بتكسير قسم الطوارىء فأوقفه الجيش

أوقف الجيش خ.ح في شارع الحاووظ في منطقة أبي سمراء في ، بعدما أقدم على تكسير قسم الطوارئ في .

وأُحيل الموقوف إلى التحقيق، فيما أفادت مصادر أنّ والدته المريضة كانت موجودة داخل المستشفى أثناء وقوع الحادثة.