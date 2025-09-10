لقاء في وزارة العدل لتعزيز التعاون القانوني اللبناني – الروسي

Advertisement

استقبل وزير العدل المحامي عادل ، في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم، وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني المعروف باسم "روسليفان" برئاسة رئيس المكتب محمد ناصر الدين وعضوية القنصل العام والقائم بالأعمال والسكرتير الأول في أندريه موستايف ومديرة الشؤون القانونية والإدارية ملكي.ومن المعروف أن المكتب اللبناني- الروسي هو هيئة تشرف على تنفيذ برامج التعاون المختلفة بين وروسيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.وتناول البحث، خلال اللقاء مع الوزير نصار، والذي حضره مستشارا الوزير القاضي تامر والمحامية لارا ، سبل التعاون القانوني بين لبنان وروسيا. (الوكالة الوطنية)