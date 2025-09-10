28
لبنان
وزير الخارجية اتصل بنظيره القطري مستنكراً
Lebanon 24
10-09-2025
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي اتصالاً بوزير خارجية قطر الشيخ
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
، واستنكر خلاله "تعرض
دولة قطر
الشقيقة لاعتداء إسرائيلي".
وأكد رجي لنظيره "وقوف
لبنان
الدائم إلى جانب قطر وشعبها، كما كانت دائما إلى جانب لبنان وشعبه في أصعب الظروف".
تابع
