اللواء عبد الله عرض مع سقلاوي تطوير آليات التعاون

استقبل لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد ، في مكتبه بثكنة المقر العام، حصر التبغ والتنباك " " مديرها العام سقلاوي، في زيارة جرى خلالها بحث سبل تعزيز الشراكة المؤسساتية وتطوير آليات التعاون المشترك.

