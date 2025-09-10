Advertisement

لبنان

اللواء عبد الله عرض مع سقلاوي تطوير آليات التعاون

Lebanon 24
10-09-2025 | 11:52
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، في زيارة جرى خلالها بحث سبل تعزيز الشراكة المؤسساتية وتطوير آليات التعاون المشترك.
