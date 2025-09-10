كلاس اتصل بسفير قطر مستنكراً الاعتداء على الدوحة: أتمنى لدولتكم دوام العزّة والتألق

اتصل الوزير السابق بسفير الشيخ ، مستنكرا بشدة "الاعتداء الذي تعرضت له قطر"، وقال: "اتمنى لدولتكم دوام العزّة والتألق في صناعة دبلوماسية الوفاق والتوفيق، راجياً لقطر الحبيبة ان تبقى قِبلةَ أنظار العالم ومحور الحكم العقلاني الذي يعمل لبناء الجسور بين الاديان والحضارات والثقافات وإرساء قواعد السلام. السفير لكم في القلب مقام الصدارة، حماكم الله".

