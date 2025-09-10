Advertisement

لبنان

كلاس اتصل بسفير قطر مستنكراً الاعتداء على الدوحة: أتمنى لدولتكم دوام العزّة والتألق

Lebanon 24
10-09-2025 | 12:16
اتصل الوزير السابق جورج كلاس بسفير دولة قطر الشيخ سعود آل ثاني ، مستنكرا بشدة "الاعتداء الذي تعرضت له قطر"، وقال: "اتمنى لدولتكم دوام العزّة والتألق في صناعة دبلوماسية الوفاق والتوفيق، راجياً لقطر الحبيبة ان تبقى قِبلةَ أنظار العالم ومحور الحكم العقلاني الذي يعمل لبناء الجسور بين الاديان والحضارات والثقافات وإرساء قواعد السلام. سعادة السفير لكم في القلب مقام الصدارة، حماكم الله". 
وزير الخارجية اتصل بنظيره القطري مستنكراً
lebanon 24
10/09/2025 23:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع بعد الاعتداء الإسرائيلي على قطر: نتمنى أن تبقى واحة للأمن والسلام والاستقرار
lebanon 24
10/09/2025 23:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
lebanon 24
10/09/2025 23:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً
lebanon 24
10/09/2025 23:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24

سعود آل ثاني

سفير دولة

دولة قطر

دبلوماسي

آل ثاني

الدوحة

سعادة

