Advertisement

لبنان

عشاء مرتقب بين لودريان وسياسيين في قصر الصنوبر.. من هم؟

Lebanon 24
10-09-2025 | 13:21
A-
A+
Doc-P-1415287-638931327806167513.jpg
Doc-P-1415287-638931327806167513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدّثت معلومات صحفية عن أن عشاء مُرتقباً سيُقام يوم غد الخميس في قصر الصنوبر - بيروت، ويجمع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
Advertisement
 

كذلك، سيشارك في العشاء وزيرا المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
 
 
ولفتت المعلومات إلى أن لودريان سيركّز خلال زيارته الحالية إلى لبنان، على الشق الاقتصادي المتعلق بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة ودعم عملية إعادة الاعمار والجيش من خلال تنظيم مؤتمرين من اجل لبنان لدعم الجيش ولإعادة الاعمار.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جورج عبدالله.. مشروع سياسيّ "مرتقب"
lebanon 24
10/09/2025 23:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان خلال عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: للحفاظ على الوحدة بين جميع اللبنانيين
lebanon 24
10/09/2025 23:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
من قصر الصنوبر.. فرنسا تجدد دعمها للبنان وتدعو لإصلاحات عميقة
lebanon 24
10/09/2025 23:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: جولة على الجاليات اللبنانية في أميركا ولقاءات سياسية مرتقبة
lebanon 24
10/09/2025 23:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الفرنسي جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

الياس بو صعب

إيف لودريان

مصرف لبنان

نائب رئيس

الياس بو

جان إيف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:52 | 2025-09-10
14:45 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24