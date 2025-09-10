عشاء مرتقب بين لودريان وسياسيين في قصر الصنوبر.. من هم؟

تحدّثت معلومات صحفية عن أن عشاء مُرتقباً سيُقام يوم غد الخميس في قصر الصنوبر - ، ويجمع الموفد مع مجلس النواب .

Advertisement



كذلك، سيشارك في العشاء وزيرا المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط، بالإضافة إلى حاكم كريم سعيد.

