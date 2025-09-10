خريش يبحث وEMBRACE آليات الاستجابة للطوارئ النفسية

Advertisement

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن ، في مكتبه، الشريكة المؤسسة ورئيسة جمعية EMBRACE السيّدة ، ومنسقة آلية الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ النفسية .البحث تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين والجمعية، بما يتيح تطوير آليات الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ النفسية تأمينا للتدخل السريع والفعّال وإنقاذ الأرواح، وفق ما افادت والعلاقات العامة في .