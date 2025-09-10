Advertisement

لبنان

خريش يبحث وEMBRACE آليات الاستجابة للطوارئ النفسية

Lebanon 24
10-09-2025 | 13:36
 استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، الشريكة المؤسسة ورئيسة جمعية EMBRACE السيّدة ميا عطوي، ومنسقة آلية الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ النفسية بان خليفة.
البحث تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين المديرية العامة والجمعية، بما يتيح تطوير آليات الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ النفسية تأمينا للتدخل السريع والفعّال وإنقاذ الأرواح، وفق ما افادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني.
