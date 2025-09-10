27
في لبنان.. مسؤولون "تركوا هواتفهم"!
عُلم أن مسؤولين من حركة "
حماس
" في
لبنان
ومن حركة "
الجهاد الإسلامي
"، عززوا إجراءاتهم الأمنية مؤخراً لاسيما بعد الاستهداف الإسرائيليّ للدوحة، أمس الثلاثاء، حيث تمت محاولة اغتيال قيادة "حماس" هناك.
وذكرت المعلومات أن قياديين من "حماس" و "
الجهاد
الإسلامي" باتوا "خارج السمع بعدما ابتعدوا عن هواتفهم"، وذلك في إطار اجراءات احترازية دقيقة جداً.
