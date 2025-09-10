Advertisement

لبنان

وزير العدل يكشف: المفاوضات مع سورية مسارها طويل

Lebanon 24
10-09-2025 | 22:33
قال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «الأنباء الكويتية »، إن «المسار طويل في المفاوضات القضائية بين لبنان وسورية، وليس سهلا، والقصة تحتاج وقتا، إذ إن هناك ثوابت قانونية لن يتخلى لبنان عنها أبدا، وأطرا قانونية يجب لحظها. ويمكن إعداد معاهدة قضائية لتحديد من تنسحب عليهم شروط التسليم».
ولفت نصار إلى «أن الطرفين اللبناني والسوري سيعقدان اجتماعا ثانيا قريبا في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى».
