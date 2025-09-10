وزير العدل يكشف: المفاوضات مع سورية مسارها طويل

Advertisement

قال وزير العدل في تصريح لـ « »، إن «المسار طويل في المفاوضات القضائية بين وسورية، وليس سهلا، والقصة تحتاج وقتا، إذ إن هناك ثوابت قانونية لن يتخلى لبنان عنها أبدا، وأطرا قانونية يجب لحظها. ويمكن إعداد معاهدة قضائية لتحديد من تنسحب عليهم شروط التسليم».ولفت إلى «أن الطرفين اللبناني والسوري سيعقدان اجتماعا ثانيا قريبا في ، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى».