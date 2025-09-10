Advertisement

لبنان

ردّ الودائع ممكن بمساهمة الجميع

Lebanon 24
10-09-2025 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1415393-638931675509407961.webp
Doc-P-1415393-638931675509407961.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت سابين عويس في" النهار": يتركز الاهتمام على الاستحقاق المالي المتمثل بأولوية إنجاز قانون الفجوة المالية، على نحو يعبّد الطريق أمام تنفيذ التزام الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية بردّ الودائع لأصحابها. وبناءً على ذلك، يجري العمل حالياً على وضع مسوّدة المشروع وسط تباينات حيال بعض المقاربات المتصلة بآليات تأمين السيولة وحصة الدولة التي تسعى إلى تقليصها وتحميل الجزء الأكبر لآليات يضعها المصرف المركزي إلى جانب مساهمة المصارف التي تتعامل مع المقترحات بحذر شديد وتتلقفها على مضض.
Advertisement
يتعاطى الحاكم كريم سعيد مع الموضوع من منطلق الصلاحيات المنوطة بالمصرف المركزي وترتكز على الدور الاستشاري. وبناءً على ذلك، وضع ملاحظاته وفقاً للنهج الذي يدعم فيه إطار القانون وذلك من خلال أربع ركائز أساسية تشكل بالنسبة إليه خريطة الطريق لمعالجة أزمة الفجوة والودائع. أولى الركائز تتصل بتصحيح ميزانية المركزي الذي يحمل ما يقارب 83مليار دولار من الالتزامات تجاه المصارف والمودعين، مقابل نحو 50 ملياراً حدّاً أقصى من الأصول. هذا يعني أن هناك 34ملياراً يجب إلغاؤها من المطالبات غير المشروعة مثل ودائع مجهولة المصدر أو أموال الأشخاص المعرّضين سياسياً عبر التحويلات غير المشروعة بعد الأزمة أو أموال ناتجة عن فوائد مفرطة. وسيؤدي "تنظيف" ميزانية المركزي من هذه الأموال إلى خروجه من أزمة الملاءة المالية لديه إلى التحدّي الأهم الكامن في تأمين السيولة المستحقة الدفع وقيمتها 50 مليار دولار.
أما الركيزة الثانية فتتصل بتجزئة الودائع بحيث يقترح المركزي تقسيم المودعين إلى ثلاثة: الودائع ما دون الـ100 ألف دولار وهم يشكلون 84.8 في المئة من مجمل المودعين، من ١٠١ إلى مليون دولار، ويشكلون 14في المئة، وما فوق المليون 2 في المئة. وتتوخى الخطة سداد ما يصل إلى 100ألف دولار ومليون نقداً على مدى ٤ إلى ٦ سنوات فيما تتم تسوية الأرصدة التي تزيد عن المليون من خلال الأوراق المدعومة بالأصول الصادرة عن المركزي، والتي ستكون مدعومة بالذهب والأصول العقارية وحيازات الشركات والاحتياطات، على أن تتراوح استحقاقاتها من 10إلى 20 سنة.
بالنسبة إلى الركيزة الثالثة، فهي تتعلق بتوزيع الأعباء المالية، وهو جوهر الأزمة، إذ تقترح ملاحظات المركزي أن تتقاسم الأعباء كل من الدولة والمركزي والمصارف، ويُتوقع أن تكون نسبة مساهمة المركزي نحو 40 في المئة نظراً إلى قدرته النسبية، على أن تتحمّل الدولة والمصارف الباقي. وفيما تظهر المصارف تردّداً، تسعى الدولة إلى نزع عبء المساهمة عن كاهلها من خلال عدم الاعتراف بدينها البالغ 16.5مليار دولار، يشجّعها على ذلك صندوق النقد حيث يسعى الجانبان إلى تقليص حجم العبء المالي للدولة لإظهار مستوى القدرة على تحمّل الديون أكثر قبولاً لدى الصندوق. وسيشكل هذا الموضوع نقطة الاحتكاك الأخطر مع الدولة التي تستخدم الصندوق ذريعة للتراجع عن سداد التزامها، علماً بأن تخلف الدولة عن دفع التزاماتها سيؤدّي إلى عجز المصرف المركزي عن تمويل خطة استرداد الودائع وحده، وسيعطي المصارف الذريعة للاستمرار في التهرب من تحمّل مسؤوليتها وتمتنع عن ضخ أي أموال جديدة لإعادة الرسملة ورد الودائع.

وهذا الأمر يقود إلى الركيزة الأخيرة من ركائز المصرف المركزي، المتعلقة بالجانب القانوني والتدابير القانونية والتنفيذية المطلوبة، حيث يجب على الحكومة الاستناد إلى مبدأ النظام العام الاقتصادي القائم على أن "رفاهية الشعب هي القانون الأعلى"، فتجيز إصدار قوانين استثنائية بمفعول رجعي لتنظيف الميزانيات من المطالبات غير المشروعة بما يتناسب مع المصلحة العامة، وتُعدّ مثل هذه التدابير مستنداً قانونياً ضرورياً لتنظيم الموازنة العامة وإتاحة الفرصة أمام رد الودائع.
وينطلق المركزي من هذه المقاربة من موازنته بين واقع الوضع المالي والمسؤولية الاجتماعية من أجل استعادة الملاءة المالية وحماية الجزء الأكبر من المودعين وضمان التوزيع العادل للمسؤوليات.
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: أدعو جميع الجهات للمساهمة في خدمة الصالح البشري عبر الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
11/09/2025 10:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لقائه الرئيس عون: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
lebanon 24
11/09/2025 10:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى: نثمّن مساهمة الكتيبة النيبالية في حفظ السلام في الجنوب
lebanon 24
11/09/2025 10:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: سنواصل مساهمتنا في تعزيز الجيش اللبناني بما يضمن احتكار الدولة للسلاح في جميع أنحاء البلاد
lebanon 24
11/09/2025 10:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

سابين عويس

كريم سعيد

الدولة ال

الفجوة

التزام

الملا

الذهب

قاسم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-09-11
03:23 | 2025-09-11
03:16 | 2025-09-11
03:10 | 2025-09-11
03:00 | 2025-09-11
02:57 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24