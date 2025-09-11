28
لبنان
بهبة تركية.. مرقص افتتح قاعات المونتاج وكافيتريا "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
11-09-2025
|
00:07
افتُتحت في مبنى تلفزيون
لبنان
– تلة الخياط قاعات المونتاج والكافيتريا الجديدة، بتمويل من الوكالة
التركية
للتنمية الدولية "تيكا"، وذلك في إطار استكمال الدعم
التركي
للمؤسسة بعد مشروع تحديث الاستديوهات وتأهيل مداخل المبنى. وقد جرى الافتتاح بحضور
وزير الإعلام
بول مرقص، والسفير التركي في لبنان مراد لوتيم وفريق عمله، إضافة إلى المديرة العامة ورئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتورة أليسار ندّاف.
وفي كلمتها، عبّرت ندّاف عن تقديرها لهذه المبادرة، مؤكدة أنها "تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين لبنان وتركيا"، مشيرة إلى أن المشروع "يتجاوز مفهوم الدعم المادي ليؤكد على شراكة حقيقية ومستدامة". ورأت أنّ الكافيتريا الجديدة "تشكل فضاءً للتواصل وتبادل الأفكار بين العاملين"، فيما تتيح غرف المونتاج "بيئة احترافية عالية المستوى لإنتاج أعمال إعلامية وفنية تواكب المعايير الحديثة".
بدوره، ثمّن وزير الإعلام الجهود التركية والدعم المتواصل لتلفزيون لبنان، مؤكداً "الحرص على استمرارية هذا التعاون المثمر الذي يعزز دور التلفزيون الوطني".
أما السفير لوتيم، فأكد أنّ المشروع يمثل المرحلة الثالثة من التعاون بين السفارة و"تيكا" ووزارة الإعلام وتلفزيون لبنان، مشيراً إلى أنّ "هذه المساهمة نابعة من القلب"، ومذكّراً في الوقت نفسه بمساندة اللبنانيين لتركيا عقب الزلزال الذي ضرب أراضيها قبل عامين.
ولفت إلى أنّ "تيكا" تنفذ مشاريع عدة في مختلف المناطق
اللبنانية
، مشدداً على أن "مد يد العون للبنان واجب إنساني وأخوي". كما نوّه بمكانة تلفزيون لبنان "كأول محطة إرسال تلفزيونية في
الشرق الأوسط
وصاحب التاريخ العريق"، مبرزاً مسؤوليته في "نقل المعلومة الصحيحة والحفاظ على القيم الثقافية والتعليمية في مواجهة الأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر المنصات الرقمية".
وختم بالتشديد على "أهمية الدور الذي تؤديه
وسائل الإعلام
، اللبنانية والتركية على حد سواء، في ترسيخ الحقيقة وخدمة المجتمع".
