بهبة تركية.. مرقص افتتح قاعات المونتاج وكافيتريا "تلفزيون لبنان"

Advertisement

افتُتحت في مبنى تلفزيون – تلة الخياط قاعات المونتاج والكافيتريا الجديدة، بتمويل من الوكالة للتنمية الدولية "تيكا"، وذلك في إطار استكمال الدعم للمؤسسة بعد مشروع تحديث الاستديوهات وتأهيل مداخل المبنى. وقد جرى الافتتاح بحضور بول مرقص، والسفير التركي في لبنان مراد لوتيم وفريق عمله، إضافة إلى المديرة العامة ورئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتورة أليسار ندّاف.وفي كلمتها، عبّرت ندّاف عن تقديرها لهذه المبادرة، مؤكدة أنها "تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين لبنان وتركيا"، مشيرة إلى أن المشروع "يتجاوز مفهوم الدعم المادي ليؤكد على شراكة حقيقية ومستدامة". ورأت أنّ الكافيتريا الجديدة "تشكل فضاءً للتواصل وتبادل الأفكار بين العاملين"، فيما تتيح غرف المونتاج "بيئة احترافية عالية المستوى لإنتاج أعمال إعلامية وفنية تواكب المعايير الحديثة".بدوره، ثمّن وزير الإعلام الجهود التركية والدعم المتواصل لتلفزيون لبنان، مؤكداً "الحرص على استمرارية هذا التعاون المثمر الذي يعزز دور التلفزيون الوطني".أما السفير لوتيم، فأكد أنّ المشروع يمثل المرحلة الثالثة من التعاون بين السفارة و"تيكا" ووزارة الإعلام وتلفزيون لبنان، مشيراً إلى أنّ "هذه المساهمة نابعة من القلب"، ومذكّراً في الوقت نفسه بمساندة اللبنانيين لتركيا عقب الزلزال الذي ضرب أراضيها قبل عامين.