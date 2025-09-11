Advertisement

لبنان

عون "سيبارك" بعض الترشيحات

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-09-2025 | 01:30
Doc-P-1415430-638931753474915733.webp
تفيد المعطيات أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لا ينوي خوض الانتخابات النيابية المقبلة بشكل مباشر عبر لوائح واضحة تحمل اسمه، بل يدرس إمكانية "مباركة" بعض الترشيحات والحراكات الانتخابية، خصوصًا في الشارع المسيحي، من دون أن يظهر ذلك كمسعى سياسي منظم أو مشروع حزبي واضح.
وبحسب الاجواء، فان هذه المقاربة قد تمنحه في نهاية المطاف كتلة نيابية وازنة، ولو بشكل غير معلن، ما يضعه في موقع مؤثر داخل المعادلة السياسية المقبلة من دون أن يؤخذ عليه خوض معركة انتخابية مباشرة او التدخل في هذا الاستحقاق.
 
المصدر: لبنان 24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24