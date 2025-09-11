عون "سيبارك" بعض الترشيحات

Advertisement

تفيد المعطيات أن رئيس الجمهورية لا ينوي خوض الانتخابات النيابية المقبلة بشكل مباشر عبر لوائح واضحة تحمل اسمه، بل يدرس إمكانية "مباركة" بعض الترشيحات والحراكات ، خصوصًا في ، من دون أن يظهر ذلك كمسعى سياسي منظم أو مشروع حزبي واضح.وبحسب الاجواء، فان هذه المقاربة قد تمنحه في نهاية المطاف كتلة نيابية وازنة، ولو بشكل غير معلن، ما يضعه في موقع مؤثر داخل المعادلة السياسية المقبلة من دون أن يؤخذ عليه خوض معركة انتخابية مباشرة او التدخل في هذا الاستحقاق.