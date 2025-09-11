Advertisement

لبنان

فجرًا.. هذا ما فعله العدو بمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في الجنوب (صورة)

Lebanon 24
11-09-2025 | 01:21
أقدم العدو الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، على تفجير مبنى يعود لمدرسة لذوي الحاجات الخاصة في حي أبو طويل – عيتا الشعب، مما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
