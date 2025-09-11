Advertisement

لبنان

ورقة الـ 5 ملايين ليرة قريباً في الأسواق.. وتحذير من هذا الأمر

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:25
عدّلت لجنة المال والموازنة في اجتماعها الأخير قانونا يُجيز لمصرف لبنان إصدار فئات ورقية من العملة الوطنيّة بما يتوافق مع ملاحظات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولا سيّما في ما يتعلّق بورقة الـ5 ملايين ليرة لبنانيّة، فهل ستُطرح قريباً في الأسواق؟ 
يؤكد عدد من الخبراء الإقتصاديين عبر "لبنان 24" ان "طباعة أوراق نقدية جديدة ولاسيما من الفئات الكبيرة على الرغم من أهميته يحتوي على محاذير عديدة لأن هذا الأمر يعني ان التداول سيكون بكميات كبيرة في السوق اللبناني ما سيؤدي إلى حصول تضخم".
ويقترح الخبراء الإكتفاء بإصدار فئة الـ 500 ألف والمليون وليس الـ 5 ملايين بهدف تحريك العملة الوطنية وضبطها كي لا نصل إلى مرحلة تضخم واهتراء بواقع السيولة بالليرة.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

