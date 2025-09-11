ورقة الـ 5 ملايين ليرة قريباً في الأسواق.. وتحذير من هذا الأمر

Advertisement

عدّلت والموازنة في اجتماعها الأخير قانونا يُجيز لمصرف إصدار فئات ورقية من العملة الوطنيّة بما يتوافق مع ملاحظات رئيس الجمهورية ولا سيّما في ما يتعلّق بورقة الـ5 ملايين ليرة لبنانيّة، فهل ستُطرح قريباً في الأسواق؟يؤكد عدد من الخبراء الإقتصاديين عبر " " ان "طباعة أوراق نقدية جديدة ولاسيما من الفئات الكبيرة على الرغم من أهميته يحتوي على محاذير عديدة لأن هذا الأمر يعني ان التداول سيكون بكميات كبيرة في السوق اللبناني ما سيؤدي إلى حصول تضخم".ويقترح الخبراء الإكتفاء بإصدار فئة الـ 500 ألف والمليون وليس الـ 5 ملايين بهدف تحريك العملة الوطنية وضبطها كي لا نصل إلى مرحلة تضخم واهتراء بواقع السيولة بالليرة.