لبنان

عون التقى يسمى فليحان

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:45
التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السيدة يسمى فليحان، أرملة الوزير الشهيد باسل فليحان، التي شكرته على الوسام الذي منحه إياه في الذكرى العشرين لاستشهاده كما اطّلع من رئيسة معهد باسل فليحان المالي، السيدة لميا مبيض، على عمل المعهد ونشاطاته.
