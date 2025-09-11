Advertisement

لبنان

عن تسلّم المحاصيل من مزارعي الشمال.. هذا ما أعلنه "الريجي"

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:57
Doc-P-1415468-638931815646690227.jpg
Doc-P-1415468-638931815646690227.jpg photos 0
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان، انها ستبدأ "في 24 أيلول الحالي تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال".
ووفق البيان، فإن عملية التسلّم ستجري في ثلاثة مراكز شراء، كما جرت العادة في السنوات المنصرمة.
الشمال

الري

دارت

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24