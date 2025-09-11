"الأشغال" أنجزت إنارة أنفاق المطار

Advertisement

بالتعاون مع – الخطوط الجوية (MEA)، أنجزت ، أعمال إنارة أنفاق (الكوكودي – خلدة) بشكل كامل، وذلك في إطار مشروع " على السكة" الهادف إلى صيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق في مختلف المناطق اللبنانية.وشملت الأشغال إنارة أربعة أنفاق في الاتجاهين: نفقان باتجاه ، ونفقان آخران باتجاه ، بما يساهم في رفع مستوى السلامة المرورية ويوفّر رؤية أوضح للسائقين، خصوصاً خلال ساعات الليل والظروف المناخية الصعبة.ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الوزارة تطوير البنى التحتية الحيوية، حيث يشكّل خطوة نوعية نحو تحسين مداخل العاصمة وتخفيف الازدحام، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على واحد من أهم الشرايين الرئيسية في البلاد، بما ينعكس إيجاباً على السلامة العامة وسهولة التنقل.