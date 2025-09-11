Advertisement

لبنان

"الأشغال" أنجزت إنارة أنفاق المطار

11-09-2025 | 03:23
بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية (MEA)، أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل، أعمال إنارة أنفاق المطار (الكوكودي – خلدة) بشكل كامل، وذلك في إطار مشروع "لبنان على السكة" الهادف إلى صيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق في مختلف المناطق اللبنانية.
وشملت الأشغال إنارة أربعة أنفاق في الاتجاهين: نفقان باتجاه خلدة، ونفقان آخران باتجاه بيروت، بما يساهم في رفع مستوى السلامة المرورية ويوفّر رؤية أوضح للسائقين، خصوصاً خلال ساعات الليل والظروف المناخية الصعبة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الوزارة تطوير البنى التحتية الحيوية، حيث يشكّل خطوة نوعية نحو تحسين مداخل العاصمة وتخفيف الازدحام، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على واحد من أهم الشرايين الرئيسية في البلاد، بما ينعكس إيجاباً على السلامة العامة وسهولة التنقل.
