Advertisement

لبنان

خطاب قاسم "يثبّت" المعادلات.. قراءة في الرسائل السياسية والاستراتيجية

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
11-09-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1415481-638931832751016922.png
Doc-P-1415481-638931832751016922.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مجدّدًا، أطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ليعيد تثبيت معادلات الحزب الاستراتيجية في لحظة سياسية دقيقة تتقاطع فيها التحديات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية المتصاعدة، داعيًا من لا يريد دعم المقاومة إلى عدم طعنها في الظهر على الأقلّ، وغامزًا من قناة "حصرية السلاح" التي جدّد رفضه لها، بعد أيام من جلسة حكوميّة أثمرت توافقًا لافتًا، وإن كرّست "المبدأ" الذي سبق أن نصّ عليه البيان الوزاري.
Advertisement
 
في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، مرّر الشيخ قاسم جملة من الرسائل الواضحة والمتعدّدة الاتجاهات، أبرزها التذكير بخطر الأطماع الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، والتأكيد على رفض أي محاولة لتجريد المقاومة من سلاحها، بالتوازي مع الهجوم على الوساطة الأميركية التي وصفها بـ"المتواطئة"، إلى جانب إعلان التضامن مع دولة قطر في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفتها يوم الثلاثاء.
 
من هنا، يمكن القول إن الخطاب لم يكن مجرد ردّ فعل على حدث سياسي محدد، بل محطة لإعادة رسم موقع "الحزب" في المعادلة اللبنانية والإقليمية معًا، ما يجعل من الضروري قراءته في ضوء السياق الأوسع، فأيّ رسائل استراتيجية وسياسية ينطوي عليها، سواء على مستوى الواقع الراهن، أو المستقبل المنظور، وكيف يُقرَأ في السياق الأعمّ، إقليميًا ودوليًا، خصوصًا في ضوء المحاولات الإسرائيلية المتصاعدة لفرض الهيمنة المطلقة؟!
 
التحديات والضغوط
 
يتضح من قراءة الخطاب أن أولى رسائله تمثلت في تجديد الالتزام بخط المقاومة بوصفه ركيزة لا يمكن التفريط بها، إذ إنّ الشيخ قاسم حرص على وضع التهديد الإسرائيلي في إطار مواجهة شاملة ضد "الضغوط"، ما يعني أن الحزب ينظر إلى التحديات التي يواجهها اليوم باعتبارها جزءًا من معركة كبرى تتجاوز الحدود اللبنانية، وهو بذلك يربط بين الخطر الإسرائيلي المباشر وبين محاولات داخلية وخارجية لتغيير هوية لبنان الدفاعية.
 
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الخطاب حمل بُعدًا تعبويًا داخليًا واضحًا، من خلال دعوة الشيخ قاسم خصوم الحزب إلى "عدم الطعن في ظهر المقاومة"، في إشارة مباشرة إلى السجال المتجدّد حول ملف السلاح، وهو ما يؤشر إلى أن الحزب لا يطلب من خصومه القبول بسلاحه، بقدر ما يطلب منهم التوقّف عن استهدافه أو عرقلته، ما يعني أن حزب الله يضع نفسه في موقع المظلومية السياسية، في محاولة لكسب غطاء وطني ولو بالحدّ الأدنى، أقلّه في ظلّ استمرار العدوان.
 
ولعلّ ما يلفت الانتباه في الخطاب أيضًا يتمثّل في الهجوم المباشر على الدور الأميركي، من خلال وصف وساطة واشنطن بـ"المتواطئة"، حيث يبدو أنّ "حزب الله" يسعى إلى وضع النقاش في إطار مواجهة مفتوحة مع واشنطن لا تقل خطورة عن المواجهة مع تل أبيب، وبالتالي القول إنّ أيّ تسوية مطروحة لن تكون محايدة، وأن وظيفة واشنطن هي الضغط لإضعاف المقاومة، لا لحماية لبنان، بدليل الإصرار على رفض إعطاء أيّ ضمانات للدولة مقابل سحب السلاح.
 
الوساطة "المتواطئة"
 
تتّضح دلالات الخطاب أكثر عند وضعه في سياقه الراهن، خصوصًا بعد جلسة الحكومة الأخيرة التي أفضت إلى تكريس مبدأ "حصرية السلاح"، عبر إقرار خطة الجيش، وسط ترحيب من "الثنائي" رغم انسحابه من الجلسة. إلا أنّ الشيخ قاسم حين يقول "دعونا من مسألة الحصرية"، يعيد في مكان ما النقاش إلى النقطة الصفر، وهو ما يمكن لخصومه أن يستغلّوه للقول إنّ "حزب الله" يرفض منح الدولة حق احتكار القوة، وبالتالي الذهاب إلى مقاربات أخرى.
 
وفي السياق، لا يمكن قراءة الخطاب بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي المتوتر، على وقع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والضفة، والعدوان الذي طال قطر، وهنا كان لافتًا حديث الشيخ قاسم عن مشروع "إسرائيل الكبرى"، ما يُقرأ منه رسالة تؤكد على أنّ المواجهة لم تعد محصورة، وأنّ إسرائيل تريد فرض هيمنتها على كامل المنطقة، من دون أي حسابات أو اعتبارات، ولا خطوط حمر، وهو ما يتطلب مواجهتها بكل حزم وقوة.
 
أما دولياً، فقد حملت الإشارة إلى "تواطؤ" الوساطة الأميركية بعداً بالغ الأهمية. فهي تعني أن الحزب لا يرى في أي ضغوط أو مبادرات خارجية وسيلة للتسوية، بل يعتبرها جزءًا من أدوات المواجهة. وبهذا الموقف، يوجّه "حزب الله" رسالة واضحة إلى الداخل والخارج معًا: لا مكان لتسويات على حساب سلاح المقاومة، ولا استعداد للانخراط في أي مبادرات سياسية تحت الرعاية الأميركية، وهو موقف يُخشى أن يضاعف من حدة الانقسام الداخلي أكثر وأكثر.
 
في المحصّلة، يحمل خطاب الشيخ قاسم أكثر من رسالة، فهو من جهة يؤكد الاستمرارية في نهج المقاومة وثوابتها، ومن جهة أخرى، يكرّس المواجهة مع مبدأ "حصرية السلاح"، ما ينذر بتفاقم المواجهة الداخلية في المرحلة المقبلة، وسط مخاوف تزداد جدّية، بل مشروعية، من أن يكون لبنان مقبلاً على مرحلة من الصراع السياسي المفتوح، حيث تتقاطع حسابات الداخل مع ديناميات الخارج، في ظل غياب أي أفق واضح لتسوية تُرضي جميع الأطراف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
غياب "الاستراتيجية الدفاعية" رسالة صامتة في خطاب عون
lebanon 24
11/09/2025 16:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
غزة بين فكّي الابتزاز والتصعيد: قراءة في خطاب ترامب وخيارات تل أبيب
lebanon 24
11/09/2025 16:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
lebanon 24
11/09/2025 16:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل سياسية في خطاب جعجع اليوم
lebanon 24
11/09/2025 16:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-09-11
08:52 | 2025-09-11
08:41 | 2025-09-11
08:35 | 2025-09-11
08:33 | 2025-09-11
08:27 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24