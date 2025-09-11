تحذير من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية



عقد تجمع نقباء المهن الصحية في اجتماعه الدوري برئاسة البروفسور وبحضور في نقابة المعالجين الفيزيائيين، وأصدر بياناً دعا فيه إلى مكافحة ظاهرة منتحلي الصفة في المجالات الصحية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على صحة المرضى وتكبدهم مصاريف وأعباء إضافية خصوصاً في حال وقوع خطأ أو إهمال.وأكد البيان أن التجمع يعد ملفاً كاملاً حول منتحلي الصفة الصحية مهما كان نوعها، على أن يُرفع إلى الجهات المسؤولة لإنشاء مكتب متخصص لمعالجة هذا الملف الشائك، وتحميل كل منتحل صفة مسؤولياته القانونية والمعنوية.

ولفت بخاش إلى أن الوقت حان لتبني التجربة الدولية في تحديث القوانين وتوضيح التعريفات المتعلقة بالمجال الصحي، وخصوصاً القطاعات الصحية المكملة.



كما أعلن التجمع أن نقباءه قرروا زيارة للاجتماع مع نظرائهم الفرنسيين، لتفعيل التواصل ونقل الخبرات العلمية والصحية، خصوصاً في مجالات الوقاية والعلاج. وأشار إلى أن التحضيرات لهذه الزيارة ستتم خلال النصف الأول من تشرين الأول المقبل.