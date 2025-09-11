Advertisement

لبنان

تحذير من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية

Lebanon 24
11-09-2025 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1415484-638931833513987713.jpg
Doc-P-1415484-638931833513987713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة البروفسور يوسف بخاش وبحضور الهيئة الإدارية في نقابة المعالجين الفيزيائيين، وأصدر بياناً دعا فيه إلى مكافحة ظاهرة منتحلي الصفة في المجالات الصحية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على صحة المرضى وتكبدهم مصاريف وأعباء إضافية خصوصاً في حال وقوع خطأ أو إهمال.
Advertisement

وأكد البيان أن التجمع يعد ملفاً كاملاً حول منتحلي الصفة الصحية مهما كان نوعها، على أن يُرفع إلى الجهات المسؤولة لإنشاء مكتب متخصص لمعالجة هذا الملف الشائك، وتحميل كل منتحل صفة مسؤولياته القانونية والمعنوية.
 
ولفت بخاش إلى أن الوقت حان لتبني التجربة الدولية في تحديث القوانين وتوضيح التعريفات المتعلقة بالمجال الصحي، وخصوصاً القطاعات الصحية المكملة.

كما أعلن التجمع أن نقباءه قرروا زيارة العاصمة الفرنسية للاجتماع مع نظرائهم الفرنسيين، لتفعيل التواصل ونقل الخبرات العلمية والصحية، خصوصاً في مجالات الوقاية والعلاج. وأشار إلى أن التحضيرات لهذه الزيارة ستتم خلال النصف الأول من تشرين الأول المقبل.
مواضيع ذات صلة
"الشيعي الأعلى" يحذّر من منتحل صفة دينية ونسب هاشمي
lebanon 24
11/09/2025 13:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاش: للعمل على ملف منتحلي الصفة داخل القطاع الصحي
lebanon 24
11/09/2025 13:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة الحماية الدولية: مقتل 1580 من العاملين بالمجال الصحي في قطاع غزة و467 من موظفي الإغاثة الإنسانية
lebanon 24
11/09/2025 13:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال المخابز تحذّر: رغيف الخبز ليس مجالًا للاستهتار!
lebanon 24
11/09/2025 13:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة الفرنسية

الهيئة الإدارية

يوسف بخاش

الفرنسية

رئاسة ال

الظاهر

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2025-09-11
06:00 | 2025-09-11
05:59 | 2025-09-11
05:55 | 2025-09-11
05:53 | 2025-09-11
05:48 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24