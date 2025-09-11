Advertisement

رئيس نقابة المستشفيات التقى وزير الطاقة: لتخفيض تعرفة الكهرباء للمستشفيات

Lebanon 24
11-09-2025 | 03:42
Doc-P-1415496-638931848330731993.png
Doc-P-1415496-638931848330731993.png photos 0
زار رئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، البروفسور بيار يارد، وزير الطاقة والمياه جو صدي في مكتبه، لمناقشة الأعباء المتزايدة التي تواجه المستشفيات نتيجة ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة.
وأوضح البروفسور يارد، أن الكهرباء تعتبر عنصراً أساسياً في عمل القطاع الاستشفائي، إذ تُستخدم لتشغيل المعدات الطبية المنقذة للحياة، والإضاءة، وأنظمة التبريد، مشيراً إلى أن فواتير الكهرباء أصبحت مرهقة سواء بسبب أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات أو التعرفة المعتمدة من مؤسسة كهرباء لبنان لكل كيلوواط/ساعة.

وطالب يارد بحسب بيان، الوزير صدي بـ"التعاون مع المرجعيات المعنية لإيجاد حلول من خلال اعتماد تعرفة مخفّضة للكهرباء والمازوت للمستشفيات، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط الفواتير الحالية الصادرة عن المؤسسة والتي تعود لفترات سابقة، بما يضمن قدرة المستشفيات على الاستمرار في تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب مع مراعاة انعكاسها على كلفة الخدمات الصحية".

بدوره، أبدى الوزير صدي "تفهماً كاملاً ووعداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لدعم المستشفيات في ظل هذه الظروف".
