لبنان

الرئيس عون التقى لودريان في بعبدا

Lebanon 24
11-09-2025 | 04:04
التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم في بعبدا، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
وبعد اللقاء، غادر لودريان دون الإدلاء بأي تصريح.
