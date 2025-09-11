Advertisement

لبنان

بعد محاولة إدخالهم عبر المعدة.. شبكة دولية للكوكايين تُكشف في لبنان

Lebanon 24
11-09-2025 | 04:36
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها للحدّ من انتشار هذه الآفّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة.

وبنتيجة الجهود الاستعلاميّة والاستقصائيّة المكثّفة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة عن قيام شخصَين تابعَين لشبكة تهريب دوليّة بتنفيذ عمليّة تهريب كميّة كبيرة من الكوكايين، من خلال بلع كبسولات قبل السّفر من نيجيريا، مروراً بإثيوبيا، وصولًا إلى لبنان، عبر المطار.

بنتيجة المتابعة الاستخباريّة، تبيّن أنّ المشتبه بهما قد بدّلا الفندق الذي كانا ينويان الإقامة فيه (في منطقة المتن)، إلى فندق آخر في محلّة الحمراء، وذلك بعد أن وصلا إلى مطار بيروت فجر تاريخ 19-8-2025، وتوجّها إلى الفندق للمباشرة بإخراج الكبسولات بغية تسليمها إلى أحد التّجّار.

تم إلقاء القبض عليهما، بعمليّة متزامنة، وتبيّن، بعد إجراء صور رنين مغناطيسي لهما، أنّهما قد تمكّنا من إخراج الكبسولات وتسليمها الى التّاجر، باستثناء كبسولة واحدة علقت في أمعاء أحدهما، وهما من الجنسيّة النيجيريّة، ويُدعيان:

– ا. ش. (مواليد عام 1966)

– ش. و. (مواليد عام 1991)

تمّ استخراج الكبسولة من أمعاء الموقوف، بعمليّة طبيّة في أحد المستشفيات، حفاظا على حياته.

كما تمّ كشف سائر المتورطين في هذه العمليّة، والعمل جارٍ لتوقيفهم، بإشراف القضاء المختص.

تجدر الإشارة إلى أنّه بعد توقيف هذين الشّخصَين يكون عدد الموقوفين قد بلغ (6)، خلال فترة ثلاثة أشهر (أربعة موقوفين من الجنسيّة النيجيرية، واحد برازيلي، وواحد لبناني)".
