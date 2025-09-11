Advertisement

لبنان

لودريان في عين التينة

Lebanon 24
11-09-2025 | 04:22
A-
A+
Doc-P-1415518-638931885034468822.jpg
Doc-P-1415518-638931885034468822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة صباح اليوم الخميس، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي غادر بدون الإدلاء بأي تصريح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لودريان غادر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح
lebanon 24
11/09/2025 13:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق الى عين التينة
lebanon 24
11/09/2025 13:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
11/09/2025 13:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا زار قائد الجيش عين التينة اليوم؟
lebanon 24
11/09/2025 13:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الفرنسي جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

إيف لودريان

عين التينة

صباح اليوم

جان إيف لو

عين التين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2025-09-11
06:00 | 2025-09-11
05:59 | 2025-09-11
05:55 | 2025-09-11
05:53 | 2025-09-11
05:48 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24