لبنان
بالصور: خلية لـ"الحزب" في سوريا.. ما قصتها؟
Lebanon 24
11-09-2025
|
05:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الداخلية
السورية
عن إلقاء القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ عمليات في ريف
دمشق
بالقرب من
الجولان
.
وحسب الداخلية السورية، فإنّ الخلية التابعة لحزب الله تدربت في
لبنان
وخططت لتنفيذ عمليات داخل
سوريا
.
وأعلنت الداخلية عن ضبط منصات إطلاق صواريخ و19 صاروخ غراد وذخائر.
وأُحيل الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.
لبنان
عربي-دولي
حزب الله
الجولان
السورية
سوريا
سورية
المعن
دمشق
تابع
