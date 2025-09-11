Advertisement

لبنان

بالصور: خلية لـ"الحزب" في سوريا.. ما قصتها؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1415527-638931894156846626.png
Doc-P-1415527-638931894156846626.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الداخلية السورية عن إلقاء القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ عمليات في ريف دمشق بالقرب من الجولان.
Advertisement

وحسب الداخلية السورية، فإنّ الخلية التابعة لحزب الله تدربت في لبنان وخططت لتنفيذ عمليات داخل سوريا.

وأعلنت الداخلية عن ضبط منصات إطلاق صواريخ و19 صاروخ غراد وذخائر.

وأُحيل الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person and text
May be an image of 3 people
May be an image of 3 people
May be an image of 1 person, child, the Western Wall and text


مواضيع ذات صلة
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
lebanon 24
11/09/2025 16:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
lebanon 24
11/09/2025 16:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ايلي خوري لـ"الحزب": عدم تسليمكم السلاح يخدم إسرائيل
lebanon 24
11/09/2025 16:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب" عن السلاح: أقدس من أن يُنزع
lebanon 24
11/09/2025 16:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

الجولان

السورية

سوريا

سورية

المعن

دمشق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-09-11
08:52 | 2025-09-11
08:41 | 2025-09-11
08:35 | 2025-09-11
08:33 | 2025-09-11
08:27 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24