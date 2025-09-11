Advertisement

وحسب الداخلية السورية، فإنّ الخلية التابعة لحزب الله تدربت في وخططت لتنفيذ عمليات داخل .وأعلنت الداخلية عن ضبط منصات إطلاق صواريخ و19 صاروخ غراد وذخائر.وأُحيل الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.