لبنان

فوق هذه المناطق.. تحليق للطائرات المسيّرة

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:23
تشهد عدد من البلدات الجنوبية منذ صباح اليوم تحليقا للطائرات المسيّرة الإسرائيلية.
وحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ الطائرات المسيّرة تحلّق فوق بلدات النبي شيت وسرعين وصولا الى الخضر وطليا على السلسلة الشرقية، كما تحلق على علو منخفض في أجواء بلدات تمنين وقصرنبا وبوداي على السلسلة الغربية.
