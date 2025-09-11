فوق هذه المناطق.. تحليق للطائرات المسيّرة

تشهد عدد من البلدات الجنوبية منذ تحليقا للطائرات المسيّرة .

Advertisement

وحسب مندوبة " "، فإنّ الطائرات المسيّرة تحلّق فوق بلدات وسرعين وصولا الى الخضر وطليا على السلسلة الشرقية، كما تحلق على علو منخفض في أجواء بلدات تمنين وقصرنبا وبوداي على السلسلة الغربية.