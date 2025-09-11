Advertisement

لبنان

حول شاحنة الكبتاغون.. أحمد الصمد بريء

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:26
صدر عن نقابة مصدّري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان بياناً، دعت فيه إلى " توخّي الدقّة عند ذكر الأسماء، وعدم الإساءة إلى أشخاص لا علاقة لهم بأي أعمال غير قانونية أو أنشطة مشبوهة". وأكدت أنّ "عضو نقابتها أحمد إبراهيم الصمد غير معني بالتقرير الذي أوردته قناة mtv حول شاحنة الكبتاغون".
ولفتت النقابة إلى ان "هذه الاشاعات تلحق الضرر بالقطاع الزراعي كافة فيما نحن بحاجة الى استعادة الثقة بأسواقنا الخارجية وخصوصا الخليجية. لا بل انها تكبده ثمناً باهظاً نتيجة تداول أخبار غير دقيقة وتشابه في الأسماء"، مطالبةً وسائل الإعلام "باعتماد أعلى درجات الدقّة في نشر المعلومات".

 
