حول شاحنة الكبتاغون.. أحمد الصمد بريء

صدر عن نقابة مصدّري ومستوردي الخضار والفاكهة في بياناً، دعت فيه إلى " توخّي الدقّة عند ذكر الأسماء، وعدم الإساءة إلى أشخاص لا علاقة لهم بأي أعمال غير قانونية أو أنشطة مشبوهة". وأكدت أنّ "عضو نقابتها غير معني بالتقرير الذي أوردته قناة حول شاحنة الكبتاغون".ولفتت النقابة إلى ان "هذه الاشاعات تلحق الضرر بالقطاع الزراعي كافة فيما نحن بحاجة الى استعادة الثقة بأسواقنا الخارجية وخصوصا الخليجية. لا بل انها تكبده ثمناً باهظاً نتيجة تداول غير دقيقة وتشابه في الأسماء"، مطالبةً "باعتماد أعلى درجات الدقّة في نشر المعلومات".