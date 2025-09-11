Advertisement

لبنان

بالصور: غارات على البقاع.. وتعليق للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1415535-638931909851671665.png
Doc-P-1415535-638931909851671665.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الجيش الإسرائيلي أكثر من غارة استهدفت مناطق مختلفة في السلسلة الشرقية، اليوم الخميس.
Advertisement

وحسب مندوبة "لبنان24"، فقد استهدفت الغارات جرد الخريبة  -الشعرة في السلسلة الشرقية.

كما استهدفت غارة أخرى جرد قوسايا. 
 
في السياق، أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته الحريبة هاجمت أهدافا في لبنان على بعد 60 كم عن الحدود.
 
وزعم أن الأهداف التي تتم مهاجمتها في البقاع شرقي لبنان هي بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود السورية اللبنانية.
مواضيع ذات صلة
بالصور والفيديو... غارات إسرائيليّة استهدفت البقاع
lebanon 24
11/09/2025 16:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو والصور... غارات إسرائيلية مكثفة على البقاع والجنوب
lebanon 24
11/09/2025 16:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارة على الجنوب... أوّل تعليق للجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
11/09/2025 16:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان إسرائيلي عن غارات الجنوب والبقاع... ماذا فيه؟
lebanon 24
11/09/2025 16:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صور

الحدود السورية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

السورية

لبنان24

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-09-11
08:52 | 2025-09-11
08:41 | 2025-09-11
08:35 | 2025-09-11
08:33 | 2025-09-11
08:27 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24