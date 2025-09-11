بالصور: غارات على البقاع.. وتعليق للجيش الإسرائيلي



كما استهدفت غارة أخرى جرد قوسايا. شنّ الجيش أكثر من غارة استهدفت مناطق مختلفة في السلسلة الشرقية، اليوم الخميس.وحسب مندوبة " "، فقد استهدفت جرد الخريبة -الشعرة في السلسلة الشرقية.كما استهدفت غارة أخرى جرد قوسايا.

في السياق، أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته الحريبة هاجمت أهدافا في على بعد 60 كم عن الحدود.

وزعم أن الأهداف التي تتم مهاجمتها في شرقي لبنان هي بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب .