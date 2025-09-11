السوريون يغادرون لبنان (صورة)

نظمت ، عبر مركز المصنع الحدودي مع ، المرحلة الثانية من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.

