لبنان

السوريون يغادرون لبنان (صورة)

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:53
نظمت المديرية العامة للأمن العام، عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثانية من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.
وقد غادر 280 شخصا صباح اليوم بعد اتمام كافة المعلومات المتعلقة بهذا الخصوص في متوسطة بر الياس الرسمية.
