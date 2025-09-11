Advertisement

لبنان

طوني فرنجيه: الرئيس عون حريص على كل المكونات ومتمسّك بالسلم الأهلي

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:55
أشار النائب طوني فرنجيه بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا إلى ان "نلمس لديه جدية وشفافية وصدقية في السعي إلى نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة جديدة عنوانها البناء؛ بناء ما تهدّم، وإعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية".
ورأى ان "فخامة الرئيس يمارس دوره كرئيس لجميع اللبنانيين، حريص على كل المكونات، ومتمسّك بالسلم الأهلي"، معتبرا ان "العدو الإسرائيلي لا يميز بين دولة وأخرى، ووحدتنا كلبنانيين تبقى السلاح الأمضى في مواجهته". وقال :"ما يخدم لبنان هو السلم والاستقرار، وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية بإصرار".

أضاف :"لمسنا من فخامة الرئيس اهتماما كبيرا بالقضايا الحياتية التي تهم المواطنين"، وقال : "من الواضح أن خطة الجيش اللبناني تركت ارتياحا واسعا، ولا يمكن وصفها إلا بالإيجابية".
