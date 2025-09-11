طوني فرنجيه: الرئيس عون حريص على كل المكونات ومتمسّك بالسلم الأهلي

Advertisement

أشار النائب طوني بعد لقائه رئيس الجمهورية في في إلى ان "نلمس لديه جدية وشفافية وصدقية في السعي إلى نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة جديدة عنوانها البناء؛ بناء ما تهدّم، وإعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية".ورأى ان "فخامة الرئيس يمارس دوره كرئيس لجميع اللبنانيين، حريص على كل المكونات، ومتمسّك بالسلم الأهلي"، معتبرا ان "العدو لا يميز بين دولة وأخرى، ووحدتنا كلبنانيين تبقى السلاح الأمضى في مواجهته". وقال :"ما يخدم هو السلم والاستقرار، وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية بإصرار".أضاف :"لمسنا من فخامة الرئيس اهتماما كبيرا بالقضايا الحياتية التي تهم المواطنين"، وقال : "من الواضح أن خطة تركت ارتياحا واسعا، ولا يمكن وصفها إلا بالإيجابية".