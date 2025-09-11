29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طوني فرنجيه: الرئيس عون حريص على كل المكونات ومتمسّك بالسلم الأهلي
Lebanon 24
11-09-2025
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار النائب طوني
فرنجيه
بعد لقائه رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في
القصر الجمهوري
في
بعبدا
إلى ان "نلمس لديه جدية وشفافية وصدقية في السعي إلى نقل البلد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة جديدة عنوانها البناء؛ بناء ما تهدّم، وإعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية".
Advertisement
ورأى ان "فخامة الرئيس يمارس دوره كرئيس لجميع اللبنانيين، حريص على كل المكونات، ومتمسّك بالسلم الأهلي"، معتبرا ان "العدو
الإسرائيلي
لا يميز بين دولة وأخرى، ووحدتنا كلبنانيين تبقى السلاح الأمضى في مواجهته". وقال :"ما يخدم
لبنان
هو السلم والاستقرار، وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية بإصرار".
أضاف :"لمسنا من فخامة الرئيس اهتماما كبيرا بالقضايا الحياتية التي تهم المواطنين"، وقال : "من الواضح أن خطة
الجيش اللبناني
تركت ارتياحا واسعا، ولا يمكن وصفها إلا بالإيجابية".
مواضيع ذات صلة
شري: نحن حريصون على السلم الأهلي لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك
Lebanon 24
شري: نحن حريصون على السلم الأهلي لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك
11/09/2025 16:17:31
11/09/2025 16:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رعد: حريصون على السلم الاهلي لكن بعد هذا القرار في ضوء تصرفات الحكومة لا ندري ما هي الضمانة للسلم الأهلي
Lebanon 24
رعد: حريصون على السلم الاهلي لكن بعد هذا القرار في ضوء تصرفات الحكومة لا ندري ما هي الضمانة للسلم الأهلي
11/09/2025 16:17:31
11/09/2025 16:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجية: لماذا الخجل من إدانة العدوان الإسرائيلي؟
Lebanon 24
طوني فرنجية: لماذا الخجل من إدانة العدوان الإسرائيلي؟
11/09/2025 16:17:31
11/09/2025 16:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"
Lebanon 24
طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"
11/09/2025 16:17:31
11/09/2025 16:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
القصر الجمهوري
الجيش اللبناني
الرئيس عون
الإسرائيلي
جوزاف عون
الجمهوري
رئيس عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات
Lebanon 24
بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات
08:52 | 2025-09-11
11/09/2025 08:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يوقف مطلوبين في عمليات سلب
Lebanon 24
الجيش يوقف مطلوبين في عمليات سلب
08:52 | 2025-09-11
11/09/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون إلى الدوحة
Lebanon 24
الرئيس عون إلى الدوحة
08:41 | 2025-09-11
11/09/2025 08:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غداً
Lebanon 24
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غداً
08:35 | 2025-09-11
11/09/2025 08:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
Lebanon 24
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
08:33 | 2025-09-11
11/09/2025 08:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
13:00 | 2025-09-10
10/09/2025 01:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
14:20 | 2025-09-10
10/09/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
14:52 | 2025-09-10
10/09/2025 02:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:52 | 2025-09-11
بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات
08:52 | 2025-09-11
الجيش يوقف مطلوبين في عمليات سلب
08:41 | 2025-09-11
الرئيس عون إلى الدوحة
08:35 | 2025-09-11
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غداً
08:33 | 2025-09-11
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
08:27 | 2025-09-11
سفير قطر: ضرورة الانتهاء من تسليم السلاح
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 16:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 16:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 16:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24