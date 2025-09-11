عبدالله ووفد من بلديتي شحيم وبرجا زاروا وزير الأشغال.. هذا ما تم عرضه

Advertisement

استقبل وزير الأشغال العامة فايز رسامني، عضو" اللقاء " النائب بلال عبدالله، يرافقه بلديات اقليم الخروب المهندس ماجد ترو ورئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان، حيث تم البت بجميع الملفات المرتبطة بصيانة طرقات اقليم الخروب ضمن موازنة 2025 والمؤجل من موازنة 2024.وقد شكر الوفد الوزير رسامني على جهوده ومساعيه.كما أثير ملف مبلغ 4 ملايين دولار، المحولة من موازنة الوزارة الى مجلس الإنماء والإعمار والمخصصة لإستكمال مجمع الأبنية الحكومية في شحيم، والتي كانت ثمرة جهود التقدمي الأشتراكي النائب تيمور والوزير رسامني ووزير الداخلية والبلديات العميد احمد .وتم الإتفاق على متابعة الموضوع مع الأستاذ ياسين جابر، منعا للتأخير وتوضيحا لأي التباس قد يعرقل المشروع، والذي ينتظره أبناء اقليم الخروب من سنوات .