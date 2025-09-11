Advertisement

لبنان

عبدالله ووفد من بلديتي شحيم وبرجا زاروا وزير الأشغال.. هذا ما تم عرضه

Lebanon 24
11-09-2025 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1415553-638931927923125996.png
Doc-P-1415553-638931927923125996.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الأشغال العامة فايز رسامني، عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، يرافقه رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو ورئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان، حيث تم البت بجميع الملفات المرتبطة بصيانة طرقات اقليم الخروب ضمن موازنة 2025 والمؤجل من موازنة 2024.
Advertisement

 وقد شكر الوفد الوزير رسامني على جهوده ومساعيه. 

كما أثير ملف مبلغ 4 ملايين دولار، المحولة من موازنة الوزارة الى مجلس الإنماء والإعمار والمخصصة لإستكمال مجمع الأبنية الحكومية في شحيم، والتي كانت ثمرة جهود رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير رسامني ووزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار.

وتم الإتفاق على متابعة الموضوع مع وزير المالية الأستاذ ياسين جابر، منعا للتأخير وتوضيحا لأي التباس قد يعرقل المشروع، والذي ينتظره أبناء اقليم الخروب من سنوات .
مواضيع ذات صلة
الضاهر ورؤساء بلديات تابعوا موضوع طرقات البقاع الأوسط مع وزير الأشغال
lebanon 24
11/09/2025 16:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة: هذا ما تم طرحه على طاولة لجنة الزراعة النيابية
lebanon 24
11/09/2025 16:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مهم من وزارة الأشغال .. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
11/09/2025 16:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية أميركية.. وزير الخارجية السوري التقى وفدا إسرائيليا في باريس وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
11/09/2025 16:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

وزير المالية

رئيس اتحاد

الديمقراطي

رئيس الحزب

ديمقراطي

من بلدي

مني على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-09-11
08:52 | 2025-09-11
08:41 | 2025-09-11
08:35 | 2025-09-11
08:33 | 2025-09-11
08:27 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24