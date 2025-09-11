Advertisement

لبنان

سلام يستقبل سفيري لبنان في روسيا والهند في السرايا

Lebanon 24
11-09-2025 | 06:54
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم الخميس، في السرايا، النائب ميشال ضاهر وسفيري لبنان في روسيا وفي الهند.
أكد ضاهر بعد اللقاء دعمه المطلق للرئيس سلام وللقرارات التي تتخذها الحكومة، مشيرا الى ان" البحث تناول المستجدات السياسية وملفات إنمائية مطلبية تخص منطقة البقاع، لا سيما موضوع طريق ضهر البيدر والطريق الشرقي الذي يربط مدينة زحلة بقرى البقاع الشرقي ، اضافة الى صيانة الطرقات في زحلة".


أما سفير لبنان في روسيا شوقي بونصار، أطلع الرئيس سلام على التحضيرات الجارية لعقد أول قمّة عربية–روسية، التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 تشرين الأول المقبل.


وقد استقبل سلام سفير لبنان المعيّن في الهند هادي جابر قبيل توجهه الى مركز عمله الجديد.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24