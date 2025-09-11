سلام يستقبل سفيري لبنان في روسيا والهند في السرايا

استقبل الدكتور نواف سلام الخميس، في السرايا، النائب ميشال ضاهر وسفيري في وفي الهند.

أكد ضاهر بعد اللقاء دعمه المطلق للرئيس سلام وللقرارات التي تتخذها الحكومة، مشيرا الى ان" البحث تناول المستجدات السياسية وملفات إنمائية مطلبية تخص منطقة ، لا سيما موضوع طريق ضهر البيدر والطريق الشرقي الذي يربط مدينة بقرى البقاع الشرقي ، اضافة الى صيانة الطرقات في زحلة".





أما سفير لبنان في روسيا شوقي بونصار، أطلع الرئيس سلام على التحضيرات الجارية لعقد أول قمّة عربية–روسية، التي دعا إليها في 15 تشرين الأول المقبل.





وقد استقبل سلام سفير لبنان المعيّن في الهند هادي جابر قبيل توجهه الى مركز عمله الجديد.