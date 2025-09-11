بالصور.. غارات إسرائيلية على الجنوب

Advertisement

شنّ الجيش عددا جديدا من ، بعد استهداف مرتفعات في ، في وقت سابق ، الخميس.وأفادت " "، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة بين و انصار.وحسب المعلومات، فإن الغارات استهدفت محيط قلعة ميس في اطراف بلدة انصار.