لبنان

بالصور.. غارات إسرائيلية على الجنوب

Lebanon 24
11-09-2025 | 06:57
شنّ الجيش الإسرائيلي عددا جديدا من الغارات، بعد استهداف مرتفعات في البقاع، في وقت سابق من اليوم، الخميس.
وأفادت "لبنان24"، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي  المنطقة بين الزرارية و انصار.

وحسب المعلومات، فإن الغارات استهدفت محيط قلعة ميس في اطراف  بلدة انصار.
 
