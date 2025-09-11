Advertisement

لبنان

هذه هي التشكيلات القضائية الشرعية الجديدة!

Lebanon 24
11-09-2025 | 07:08
صدر أمس مرسوم التشكيلات القضائية الشرعية، الذي شمل سلسلة من التنقّلات والإلحاقات في ملاك المحاكم الشرعية السنية، حيث تمّ سدّ عدد من المراكز الشاغرة وإعادة توزيع القضاة على مختلف المناطق بما يضمن حسن سير العمل القضائي.
وجاءت التشكيلات على الشكل التالي:
- نقل فضيلة الشيخ إسماعيل مصطفى دلي (74081)، قاضي محكمة حاصبيا، إلى محكمة بيروت.
- نقل فضيلة الشيخ محمد هاني محمد علي الجوزو (68891)، قاضي محكمة بيروت، إلى محكمة جبل لبنان/شحيم.
- نقل فضيلة الشيخ عبد العزيز أحمد الشافعي (177/3)، قاضي محكمة بيروت، إلى محكمة حاصبيا.
- نقل فضيلة الشيخ سمير رضوان كمال الدين (74080)، قاضي محكمة طرابلس، إلى محكمة المنية.
- نقل فضيلة الشيخ نزيه أحمد خالد (111767)، قاضي محكمة سير، إلى محكمة طرابلس.
- نقل فضيلة الشيخ حبيب حسن الجاجية (535/18)، قاضي محكمة المنية، إلى محكمة سير.
- تعيين فضيلة الشيخ خالد سليم عبد الفتاح (48505) في محكمة بعلبك.
- تعيين فضيلة الشيخ مالك أحمد صفوح بارودي في محكمة طرابلس.
- نقل فضيلة الشيخ بلال أحمد حمود (205385)، قاضي محكمة البيرة، إلى محكمة حلبا.
- نقل فضيلة الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي (54055)، قاضي محكمة حلبا، إلى محكمة البيرة.
- نقل فضيلة الشيخ همام عفيف الشعار (54056)، قاضي محكمة بعبدا، إلى محكمة صيدا.
- نقل فضيلة الشيخ طالب أحمد جمعة (74079)، قاضي محكمة شتورا، إلى محكمة برالياس.
- نقل فضيلة الشيخ عبد المنعم فؤاد الغزاوي (169/3)، قاضي محكمة طرابلس، إلى محكمة جبيل.
- نقل فضيلة الشيخ محمد إبراهيم صالح (15769)، قاضي محكمة بعلبك، إلى محكمة راشيا.
- نقل فضيلة الشيخ محمد عبد الله أبو زيد (68897)، قاضي محكمة صيدا، إلى محكمة صور.

كما أُلحِق القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز الشاغرة:
- الشيخ صلاح الدين محمد الشريف في محكمة بيروت.
- الشيخ محمد هيثم عماد الخانجي في محكمة بيروت.
- الشيخ سامر محمد منير مرعي في محكمة بيروت.
- الشيخ عمر محمد شبارو في محكمة بعبدا.
- الشيخ محمد وحيد الدين القادري (68909) في محكمة شتورا.

     ٠الشيخ خالد سليم عبد الفتاح في محكمة بعلبك الشرعية السنية.

    ٠الشيخ مالك أحمد صفوح بارودي في محكمة طرابلس الشرعية السنية.


وقد لاقت هذه التشكيلات ارتياحًا واسعًا، إذ وُصفت بأنها خطوة أعادت إلى المحاكم الشرعية السنية رونقها وحُسن سير عملها، وسط شكر خاص لسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ولسماحة رئيس المحاكم الشرعية الشيخ محمد عساف، على الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وخُتم الإعلان بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة انتظام العمل داخل المحاكم الشرعية، والدعاء بأن "يوفّق الله الجميع في مهامهم الجديدة."
