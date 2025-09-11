29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذه هي التشكيلات القضائية الشرعية الجديدة!
Lebanon 24
11-09-2025
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر أمس مرسوم التشكيلات القضائية الشرعية، الذي شمل سلسلة من التنقّلات والإلحاقات في ملاك المحاكم الشرعية السنية، حيث تمّ سدّ عدد من المراكز الشاغرة وإعادة توزيع القضاة على مختلف المناطق بما يضمن حسن سير العمل القضائي.
Advertisement
وجاءت التشكيلات على الشكل التالي:
- نقل فضيلة الشيخ إسماعيل مصطفى دلي (74081)، قاضي محكمة حاصبيا، إلى محكمة
بيروت
.
- نقل فضيلة الشيخ محمد هاني محمد علي الجوزو (68891)، قاضي محكمة بيروت، إلى محكمة جبل لبنان/شحيم.
- نقل فضيلة الشيخ عبد العزيز أحمد الشافعي (177/3)، قاضي محكمة بيروت، إلى محكمة حاصبيا.
- نقل فضيلة الشيخ سمير رضوان كمال الدين (74080)، قاضي محكمة
طرابلس
، إلى محكمة المنية.
- نقل فضيلة الشيخ نزيه أحمد خالد (111767)، قاضي محكمة سير، إلى محكمة طرابلس.
- نقل فضيلة الشيخ حبيب حسن الجاجية (535/18)، قاضي محكمة المنية، إلى محكمة سير.
- تعيين فضيلة الشيخ خالد سليم عبد الفتاح (48505) في محكمة
بعلبك
.
- تعيين فضيلة الشيخ مالك أحمد صفوح بارودي في محكمة طرابلس.
- نقل فضيلة الشيخ بلال أحمد حمود (205385)، قاضي محكمة البيرة، إلى محكمة حلبا.
- نقل فضيلة الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي (54055)، قاضي محكمة حلبا، إلى محكمة البيرة.
- نقل فضيلة الشيخ همام عفيف الشعار (54056)، قاضي محكمة
بعبدا
، إلى محكمة
صيدا
.
- نقل فضيلة الشيخ طالب أحمد جمعة (74079)، قاضي محكمة شتورا، إلى محكمة برالياس.
- نقل فضيلة الشيخ عبد المنعم فؤاد الغزاوي (169/3)، قاضي محكمة طرابلس، إلى محكمة جبيل.
- نقل فضيلة الشيخ محمد إبراهيم صالح (15769)، قاضي محكمة بعلبك، إلى محكمة راشيا.
- نقل فضيلة الشيخ محمد عبد الله أبو زيد (68897)، قاضي محكمة صيدا، إلى محكمة صور.
كما أُلحِق القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز الشاغرة:
- الشيخ صلاح الدين محمد الشريف في محكمة بيروت.
- الشيخ محمد هيثم عماد الخانجي في محكمة بيروت.
- الشيخ سامر محمد منير مرعي في محكمة بيروت.
- الشيخ عمر محمد شبارو في محكمة بعبدا.
- الشيخ محمد وحيد الدين القادري (68909) في محكمة شتورا.
٠الشيخ خالد سليم عبد الفتاح في محكمة بعلبك الشرعية السنية.
٠الشيخ مالك أحمد صفوح بارودي في محكمة طرابلس الشرعية السنية.
وقد لاقت هذه التشكيلات ارتياحًا واسعًا، إذ وُصفت بأنها خطوة أعادت إلى المحاكم الشرعية السنية رونقها وحُسن سير عملها، وسط شكر خاص لسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ولسماحة رئيس المحاكم الشرعية الشيخ محمد عساف، على الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وخُتم الإعلان بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة انتظام العمل داخل المحاكم الشرعية، والدعاء بأن "يوفّق الله الجميع في مهامهم الجديدة."
مواضيع ذات صلة
مجلس القضاء الاعلى وقع التشكيلات القضائية وأحالها الى وزير العدل عادل نصار (الجديد)
Lebanon 24
مجلس القضاء الاعلى وقع التشكيلات القضائية وأحالها الى وزير العدل عادل نصار (الجديد)
11/09/2025 16:18:21
11/09/2025 16:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ملف التشكيلات القضائيّة؟
Lebanon 24
ما جديد ملف التشكيلات القضائيّة؟
11/09/2025 16:18:21
11/09/2025 16:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراض على "التشكيلات القضائية" واتهامات بالمحاصصة وتصفية الحسابات
Lebanon 24
إعتراض على "التشكيلات القضائية" واتهامات بالمحاصصة وتصفية الحسابات
11/09/2025 16:18:21
11/09/2025 16:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون وقّع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية وحمل الرقم ٨٢٣ تاريخ ٥ آب ٢٠٢٥
Lebanon 24
الرئيس عون وقّع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية وحمل الرقم ٨٢٣ تاريخ ٥ آب ٢٠٢٥
11/09/2025 16:18:21
11/09/2025 16:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جبل لبنان
الجمهوري
جمهورية
طرابلس
بيروت
القادر
لبنان
بعبدا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات
Lebanon 24
بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات
08:52 | 2025-09-11
11/09/2025 08:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يوقف مطلوبين في عمليات سلب
Lebanon 24
الجيش يوقف مطلوبين في عمليات سلب
08:52 | 2025-09-11
11/09/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون إلى الدوحة
Lebanon 24
الرئيس عون إلى الدوحة
08:41 | 2025-09-11
11/09/2025 08:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غداً
Lebanon 24
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غداً
08:35 | 2025-09-11
11/09/2025 08:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
Lebanon 24
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
08:33 | 2025-09-11
11/09/2025 08:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
13:00 | 2025-09-10
10/09/2025 01:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
14:20 | 2025-09-10
10/09/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
14:52 | 2025-09-10
10/09/2025 02:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:52 | 2025-09-11
بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات
08:52 | 2025-09-11
الجيش يوقف مطلوبين في عمليات سلب
08:41 | 2025-09-11
الرئيس عون إلى الدوحة
08:35 | 2025-09-11
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غداً
08:33 | 2025-09-11
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
08:27 | 2025-09-11
سفير قطر: ضرورة الانتهاء من تسليم السلاح
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 16:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 16:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 16:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24