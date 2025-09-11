هذه هي التشكيلات القضائية الشرعية الجديدة!



وجاءت التشكيلات على الشكل التالي: صدر أمس مرسوم التشكيلات القضائية الشرعية، الذي شمل سلسلة من التنقّلات والإلحاقات في ملاك المحاكم الشرعية السنية، حيث تمّ سدّ عدد من المراكز الشاغرة وإعادة توزيع القضاة على مختلف المناطق بما يضمن حسن سير العمل القضائي.

- نقل فضيلة الشيخ إسماعيل مصطفى دلي (74081)، قاضي محكمة حاصبيا، إلى محكمة .

- نقل فضيلة الشيخ محمد هاني محمد علي الجوزو (68891)، قاضي محكمة بيروت، إلى محكمة جبل لبنان/شحيم.

- نقل فضيلة الشيخ عبد العزيز أحمد الشافعي (177/3)، قاضي محكمة بيروت، إلى محكمة حاصبيا.

- نقل فضيلة الشيخ سمير رضوان كمال الدين (74080)، قاضي محكمة ، إلى محكمة المنية.

- نقل فضيلة الشيخ نزيه أحمد خالد (111767)، قاضي محكمة سير، إلى محكمة طرابلس.

- نقل فضيلة الشيخ حبيب حسن الجاجية (535/18)، قاضي محكمة المنية، إلى محكمة سير.

- تعيين فضيلة الشيخ خالد سليم عبد الفتاح (48505) في محكمة .

- تعيين فضيلة الشيخ مالك أحمد صفوح بارودي في محكمة طرابلس.

- نقل فضيلة الشيخ بلال أحمد حمود (205385)، قاضي محكمة البيرة، إلى محكمة حلبا.

- نقل فضيلة الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي (54055)، قاضي محكمة حلبا، إلى محكمة البيرة.

- نقل فضيلة الشيخ همام عفيف الشعار (54056)، قاضي محكمة ، إلى محكمة .

- نقل فضيلة الشيخ طالب أحمد جمعة (74079)، قاضي محكمة شتورا، إلى محكمة برالياس.

- نقل فضيلة الشيخ عبد المنعم فؤاد الغزاوي (169/3)، قاضي محكمة طرابلس، إلى محكمة جبيل.

- نقل فضيلة الشيخ محمد إبراهيم صالح (15769)، قاضي محكمة بعلبك، إلى محكمة راشيا.

- نقل فضيلة الشيخ محمد عبد الله أبو زيد (68897)، قاضي محكمة صيدا، إلى محكمة صور.



كما أُلحِق القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز الشاغرة: