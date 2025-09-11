وزيري التربية والصحة.. يعلنون نتائج "المسح الصحي العالمي لتلامذة المدارس"

Advertisement

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ووزير الصحة العامة الدكتور راكان ، وممثل في الدكتور ، نتائج "المسح الصحي العالمي القائم على تلامذة المدارس"، في احتفال حاشد أقيم في وزارة التربية بحضور كبار المسؤولين التربويين والصحيين.الاحتفال استهل بالنشيد الوطني، ثم كلمة للمستشار الإعلامي ألبير الذي أكد أن المسح يشكّل قاعدة أساسية لرسم خطط المعالجة. للتربية فادي يرق وصف النتائج بمحطة "مفصلية" تسلط الضوء على الجوانب الصحية والنفسية المرتبطة بالعملية التربوية، مشدداً على أن التقرير لا يكتفي بوصف الواقع بل يوفر قاعدة علمية لرسم سياسات فعالة.المفصل للنتائج شمل محاور حساسة: التغذية، النشاط البدني، التدخين، تعاطي المخدرات، التنمر، العنف، الصحة النفسية، والسلوكيات المعرّضة للمخاطر. ممثل العالمية أبو بكر رأى أن الأرقام ليست مجرد بيانات بل قصص حقيقية لطلاب يواجهون تحديات وضغوطاً، داعياً إلى تحويل هذه النتائج إلى سياسات وبرامج عملية تجعل المدارس فضاءً للأمان والنمو.ناصر الدين أكد أن التعامل مع نتائج المسح "أولوية وطنية عاجلة"، معلناً عن إطلاق حملة وطنية للتوعية حول صحة المراهقين. كرامي شددت على أن “رفاه المتعلم وصحته” يجب أن يكونا في صلب العملية التربوية، معلنة نية الوزارة دمج الصحة النفسية والجسدية في المناهج وتوسيع برامج الدعم النفسي في المدارس.الاحتفال اختُتم بحلقة نقاش شارك فيها خبراء من وزارتي التربية والصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث جرى التوافق على أن المسح ليس نهاية المطاف، بل نقطة انطلاق لمسار وطني شامل يضع صحة المراهقين في قلب السياسات العامة.