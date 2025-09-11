Advertisement

لبنان

وزيري التربية والصحة.. يعلنون نتائج "المسح الصحي العالمي لتلامذة المدارس"

Lebanon 24
11-09-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1415575-638931967692576903.png
Doc-P-1415575-638931967692576903.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ووزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، نتائج "المسح الصحي العالمي القائم على تلامذة المدارس"، في احتفال حاشد أقيم في وزارة التربية بحضور كبار المسؤولين التربويين والصحيين.
Advertisement

الاحتفال استهل بالنشيد الوطني، ثم كلمة للمستشار الإعلامي ألبير شمعون الذي أكد أن المسح يشكّل قاعدة أساسية لرسم خطط المعالجة. المدير العام للتربية فادي يرق وصف النتائج بمحطة "مفصلية" تسلط الضوء على الجوانب الصحية والنفسية المرتبطة بالعملية التربوية، مشدداً على أن التقرير لا يكتفي بوصف الواقع بل يوفر قاعدة علمية لرسم سياسات فعالة.

العرض المفصل للنتائج شمل محاور حساسة: التغذية، النشاط البدني، التدخين، تعاطي المخدرات، التنمر، العنف، الصحة النفسية، والسلوكيات المعرّضة للمخاطر. ممثل منظمة الصحة العالمية أبو بكر رأى أن الأرقام ليست مجرد بيانات بل قصص حقيقية لطلاب يواجهون تحديات وضغوطاً، داعياً إلى تحويل هذه النتائج إلى سياسات وبرامج عملية تجعل المدارس فضاءً للأمان والنمو.

وزير الصحة ناصر الدين أكد أن التعامل مع نتائج المسح "أولوية وطنية عاجلة"، معلناً عن إطلاق حملة وطنية للتوعية حول صحة المراهقين. الوزيرة كرامي شددت على أن “رفاه المتعلم وصحته” يجب أن يكونا في صلب العملية التربوية، معلنة نية الوزارة دمج الصحة النفسية والجسدية في المناهج وتوسيع برامج الدعم النفسي في المدارس.

الاحتفال اختُتم بحلقة نقاش شارك فيها خبراء من وزارتي التربية والصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث جرى التوافق على أن المسح ليس نهاية المطاف، بل نقطة انطلاق لمسار وطني شامل يضع صحة المراهقين في قلب السياسات العامة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"اتحاد" يطالب وزارة التربية بالتدخل فورًا لوضع حد لزيادات الأقساط في المدارس الخاصة
lebanon 24
11/09/2025 16:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"غطاء لتوطين غير معلن"... اتحاد نقابات العمال رفض دمج التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية
lebanon 24
11/09/2025 16:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: الوضع الصحي في السويداء قاتم والمستشفيات تحت ضغط
lebanon 24
11/09/2025 16:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قعقور: 22% من التلاميذ فقط في المدارس الرسمية وهذا الرقم معكوس في العالم
lebanon 24
11/09/2025 16:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

الوكالة الوطنية

المدير العام

منظمة الصحة

ناصر الدين

عبد الناصر

عون الذي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-09-11
08:52 | 2025-09-11
08:41 | 2025-09-11
08:35 | 2025-09-11
08:33 | 2025-09-11
08:27 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24