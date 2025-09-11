Advertisement

لبنان

في بيروت.. المنتدى الإقليمي للمصارف العربية وهذا تاريخ انعقاده

Lebanon 24
11-09-2025
يفتتح وزير المالية ياسين جابر يوم الخميس 18 أيلول 2025، أعمال المنتدى الإقليمي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في فندق "كورال بيتش" – بيروت، تحت عنوان: "برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة".
المنتدى ينعقد في توقيت حساس تعصف فيه التحديات بالمنطقة، حيث ستُناقش تجارب دول مثل سوريا، السودان، العراق، ليبيا ولبنان، إلى جانب طرح رؤية لدور المصارف في دعم القطاعات الاقتصادية.

برنامج الافتتاح يتضمن كلمات لكل من: الدكتور جوزف طربيه (رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب)، الدكتورة رولا دشتي (الأمينة التنفيذية للإسكوا)، شارل عربيد (رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، والدكتور وسام فتوح (الأمين العام لاتحاد المصارف العربية). كما سيُعقد اجتماع خاص للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية (17 جمعية) لمناقشة ورقة عمل حول دور هذه الاتحادات في مواجهة الأزمات المالية والمصرفية.

المنتدى يشكّل منصة حوار تجمع قادة مصرفيين واقتصاديين عرب لمقاربة حلول مبتكرة توازن بين تجارب التعافي من الأزمات ومقتضيات حماية الاستقرار المالي.
 
