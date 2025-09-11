في بيروت.. المنتدى الإقليمي للمصارف العربية وهذا تاريخ انعقاده

Advertisement

يفتتح ياسين جابر يوم الخميس 18 أيلول 2025، أعمال المنتدى الإقليمي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في فندق "كورال بيتش" – ، تحت عنوان: "برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة".المنتدى ينعقد في توقيت حساس تعصف فيه التحديات بالمنطقة، حيث ستُناقش تجارب دول مثل ، ، ، ولبنان، إلى جانب طرح رؤية لدور المصارف في دعم القطاعات الاقتصادية.برنامج الافتتاح يتضمن كلمات لكل من: الدكتور طربيه (رئيس مجلس إدارة للمصرفيين العرب)، الدكتورة رولا دشتي (الأمينة التنفيذية للإسكوا)، عربيد (رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، والدكتور وسام فتوح (الأمين العام لاتحاد المصارف العربية). كما سيُعقد اجتماع خاص للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية (17 جمعية) لمناقشة ورقة عمل حول دور هذه الاتحادات في مواجهة الأزمات المالية والمصرفية.المنتدى يشكّل منصة حوار تجمع قادة مصرفيين واقتصاديين عرب لمقاربة حلول مبتكرة توازن بين تجارب التعافي من الأزمات ومقتضيات حماية الاستقرار المالي.