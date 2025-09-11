29
لجنة نيابية تبحث تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
11-09-2025
|
07:28
A-
A+
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائبة حليمة قعقور، وبحضور النواب إيهاب
حمادة
، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، إلى جانب رئيس
الجامعة اللبنانية
الدكتور بسام بدران، ورئيسة
مجلس الخدمة المدنية
القاضية نسرين مشموشي، وممثل وزارة التربية الدكتور عدنان الأمين، ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يحيى الربيع.
الجلسة خُصصت لدرس اقتراح قانون تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة
اللبنانية
. ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي، أكد المجتمعون أن البحث سيتواصل في جلسات لاحقة لمناقشة تداعيات التعديل على الجامعة والقطاع العام والمالية العامة.
المداولات عكست تبايناً بين ضرورة الاستفادة من خبرات الأساتذة لفترة أطول في ظل هجرة الكفاءات، وبين الحاجة إلى ضخ دم جديد عبر تعيينات
أكاديمية
جديدة.
(الوكالة الوطنية)
