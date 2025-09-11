لجنة نيابية تبحث تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية

Advertisement

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائبة حليمة قعقور، وبحضور النواب إيهاب ، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، إلى جانب رئيس الدكتور بسام بدران، ورئيسة القاضية نسرين مشموشي، وممثل وزارة التربية الدكتور عدنان الأمين، ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يحيى الربيع.الجلسة خُصصت لدرس اقتراح قانون تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة . ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي، أكد المجتمعون أن البحث سيتواصل في جلسات لاحقة لمناقشة تداعيات التعديل على الجامعة والقطاع العام والمالية العامة.المداولات عكست تبايناً بين ضرورة الاستفادة من خبرات الأساتذة لفترة أطول في ظل هجرة الكفاءات، وبين الحاجة إلى ضخ دم جديد عبر تعيينات جديدة.