الأسعد: استهداف قطر يضع المنطقة أمام مشهد جديد

(الوكالة الوطنية)

اعتبر لـ" الأسعدي" المحامي معن الأسعد أن العدوان الأخير على قطر ومحاولة اغتيال قادة من حركة حماس يشكلان مؤشراً خطيراً على مسار المنطقة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن لا يمكن أن تقدم على هكذا خطوة "من دون علم أو موافقة أميركية مسبقة".الأسعد أوضح أن تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لقطر بتكرار الاعتداء عليها إذا لم تطرد قيادات حماس، وامتداد تهديداته إلى تركيا ومصر والسعودية، يكشف أن المنطقة دخلت مرحلة "بداية نهاية المشهد العسكري القائم". وأكد أن الهدف النهائي هو جر كلها إلى طاولة التطبيع تحت مظلة وبمشاركة دولية، بما فيها .ورأى أن هناك طرحين متناقضين: الأول أميركي يلمّح إلى ضمان استمرار وجود سياسياً عبر قانون انتخاب جديد، والثاني عربي– يسعى إلى جر المقاومة إلى صراع داخلي بهدف إضعافها أو إقصائها.وختم الأسعد مشيراً إلى أن الأحداث المقبلة تحمل خطراً بالغاً على لبنان، خصوصاً مع تزايد زيارات الوفود الأجنبية والعربية وارتفاع منسوب الخطاب السياسي، مؤكداً أن المقاومة في مرمى مشاريع دولية وإقليمية قد تعيد رسم المشهد الداخلي والإقليمي.