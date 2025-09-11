Advertisement

لبنان

لجنة الأشغال النيابية.. بحث ملف الكهرباء ومطالب بخطة مرحلية عاجلة

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:00
Doc-P-1415592-638931994436824116.png
Doc-P-1415592-638931994436824116.png photos 0
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية، وحضور المقرر الخاص النائب إبراهيم منيمنة، وعدد من النواب: ندى البستاني، نجاة صليبا، نزيه متى، طله ناجي، أنطوان حبشي، حسين جشي، حسين الحاج حسن، غسان حاصباني، جميل عبود، فادي كرم، أمين شري، زياد الحواط، وسعيد الأسمر.
كما حضر الجلسة وزير الطاقة والمياه جو صدي، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان الدكتور إبراهيم موسى، ومدير التوزيع في المناطق جبران مرزعاني، ومدير الشؤون المشتركة واصف حنيني، ومستشار وزير الطاقة والمياه المهندس رالف اسطفان.

استمعت اللجنة إلى الوزير صدي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان حول الواقع الحالي لقطاع الكهرباء والخطوات والخطط المستقبلية. وأكدت اللجنة "وجوب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”. كما طلبت من الوزير والمؤسسة “تحضير خطة مرحلية قصيرة المدى (9–12 شهراً) وعرضها في الاجتماع القادم".

كما تبلغت اللجنة من الوزير إنجاز مسودة المراسيم التطبيقية لقانون الطاقة المتجددة، بانتظار أخذ رأي مجلس شورى الدولة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

الجلسة عكست الحاجة الملحّة إلى إجراءات عملية تواكب الواقع المزمن للأزمة الكهربائية، وسط مطالبات نيابية بخطط قابلة للتنفيذ تؤمن انتظام التغذية وتفتح الباب أمام استثمارات جدية في الطاقة المتجددة.
 
(الوكالة الوطنية)
11:37 | 2025-09-11
11:28 | 2025-09-11
11:27 | 2025-09-11
11:20 | 2025-09-11
11:12 | 2025-09-11
11:02 | 2025-09-11
