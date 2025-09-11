لجنة الأشغال النيابية.. بحث ملف الكهرباء ومطالب بخطة مرحلية عاجلة

Advertisement

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية، وحضور المقرر الخاص النائب إبراهيم منيمنة، وعدد من النواب: ندى البستاني، نجاة صليبا، نزيه متى، طله ناجي، أنطوان حبشي، حسين جشي، حسين ، غسان حاصباني، جميل عبود، فادي كرم، أمين شري، زياد الحواط، وسعيد .كما حضر الجلسة والمياه جو صدي، والمدير العام لمؤسسة كمال حايك، ومدير التوزيع في وجبل الدكتور إبراهيم موسى، ومدير التوزيع في المناطق مرزعاني، ومدير الشؤون المشتركة واصف حنيني، ومستشار وزير الطاقة والمياه المهندس رالف اسطفان.استمعت اللجنة إلى الوزير صدي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان حول الواقع الحالي لقطاع الكهرباء والخطوات والخطط المستقبلية. وأكدت اللجنة "وجوب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”. كما طلبت من الوزير والمؤسسة “تحضير خطة مرحلية قصيرة المدى (9–12 شهراً) وعرضها في الاجتماع القادم".كما تبلغت اللجنة من الوزير إنجاز مسودة المراسيم التطبيقية لقانون الطاقة المتجددة، بانتظار أخذ رأي مجلس شورى الدولة وعرضها على لإقرارها.الجلسة عكست الحاجة الملحّة إلى إجراءات عملية تواكب الواقع المزمن للأزمة الكهربائية، وسط مطالبات نيابية بخطط قابلة للتنفيذ تؤمن انتظام التغذية وتفتح الباب أمام استثمارات جدية في الطاقة المتجددة.