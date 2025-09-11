Advertisement

لبنان

للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
11-09-2025 | 07:55
نُشر المرسوم رقم 1075 في الجريدة الرسمية والذي يتعلق بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة العسكرية والمتقاعدين ولذوي الأشخاص المُعتبرين شهداء عسكريين.
