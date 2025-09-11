عن الانتخابات النيابية المقبلة.. هذا ما كشفه وزير الداخلية

Advertisement

أكّد ، أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المقرر في أيار 2026، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال كل التحضيرات اللوجستية والفنية اللازمة.وفي حديث له، أوضح أنّ وزارته قطعت شوطًا كبيرًا بالتنسيق مع في ملف انتخابات المغتربين، معلنًا أنّ مهلة التسجيل ستُفتَح قريبًا على أن يكون الحدّ للتسجيل في 20 تشرين الثاني المقبل، التزامًا بالقانون.وأضاف وزير الداخلية أنّ الوزارة جاهزة لأي تعديل يطرأ على قانون الانتخاب، مؤكّدًا أنّه في حال أُقرّ تعديل لاعتماد انتخاب 128 نائبًا فسوف تُنفّذ الوزارة هذا التعديل وفقًا للأصول.