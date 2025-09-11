Advertisement

لبنان

عن الانتخابات النيابية المقبلة.. هذا ما كشفه وزير الداخلية

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:24
أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار، أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المقرر في أيار 2026، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال كل التحضيرات اللوجستية والفنية اللازمة.
وفي حديث له، أوضح الحجار أنّ وزارته قطعت شوطًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ملف انتخابات المغتربين، معلنًا أنّ مهلة التسجيل ستُفتَح قريبًا على أن يكون الحدّ الأقصى للتسجيل في 20 تشرين الثاني المقبل، التزامًا بالقانون.

وأضاف وزير الداخلية أنّ الوزارة جاهزة لأي تعديل يطرأ على قانون الانتخاب، مؤكّدًا أنّه في حال أُقرّ تعديل لاعتماد انتخاب 128 نائبًا فسوف تُنفّذ الوزارة هذا التعديل وفقًا للأصول.
