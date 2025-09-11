الجيش يوقف مطلوبين في عمليات سلب

أصدرت بيانًا أعلنت فيه اعتقال 3 أشخاص متهمين بتهديد مواطنين وسلبهم بقوة السلاح.

وتضمن البيان:

"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 3 أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (م.ا.) عند حاجز – كونه مطلوبًا بجرم إطلاق النار، وضبْط كمية من حشيشة الكيف في حوزته.

- توقيف المواطن (ي.ض.) والسوري (ع.د.) في – ، لإقدام الأول على إطلاق النار في وقت سابق، وحيازة الثاني مسدسًا حربيًّا.

كما أوقفت دورية من في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ا.) لترؤسه إحدى أخطر عصابات السرقة والسلب بقوة السلاح، وإطلاقه النار على أحد الأشخاص، إضافة إلى التعدي على عناصر من الجيش وتهديد مواطنين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة وادي الحور – المواطن (م.ا.) لإطلاقه النار.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".



