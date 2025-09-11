Advertisement

لبنان

الجيش يوقف مطلوبين في عمليات سلب

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:52
أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانًا أعلنت فيه اعتقال 3 أشخاص متهمين بتهديد مواطنين وسلبهم بقوة السلاح.
وتضمن البيان:
"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 3 أشخاص وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطن (م.ا.) عند حاجز يونينبعلبك كونه مطلوبًا بجرم إطلاق النار، وضبْط كمية من حشيشة الكيف في حوزته.
- توقيف المواطن (ي.ض.) والسوري (ع.د.) في منطقة القبةطرابلس، لإقدام الأول على إطلاق النار في وقت سابق، وحيازة الثاني مسدسًا حربيًّا. 
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ا.) لترؤسه إحدى أخطر عصابات السرقة والسلب بقوة السلاح، وإطلاقه النار على أحد الأشخاص، إضافة إلى التعدي على عناصر من الجيش وتهديد مواطنين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.
كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة وادي الحور – عكار المواطن (م.ا.) لإطلاقه النار.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

   
