لودريان لسلام: فرنسا ملتزمة بمساعدة لبنان

1. مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد.

2. مؤتمر دعم لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة.

3. مؤتمر “بيروت 1” للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة بلبنان.

في مستهل اللقاء، أطلع الرئيس سلام الموفد الفرنسي على الوضع العام في بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًا لا عودة عنه. كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار:وشدّد الرئيس سلام على أنّ هذه مترابطة وتكمل بعضها بعضًا، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكّدًا أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم ، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.من جانبه، هنّأ لودريان على الخطوات التي اتخذتها لبسط سلطة الدولة، وأعاد التأكيد على فرنسا دعم لبنان في مساراته الثلاثة: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، دعم الجيش، وتحفيز الاستثمار. واعتبر أنّ الجيش اللبناني هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين، مشيرًا إلى أنّ ستواكب هذه المؤتمرات الثلاث.كما شدّد الموفد الفرنسي على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع ، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي. وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر، مشدّدًا على أنّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق ما زال في صدارة أولوياتها.