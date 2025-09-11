Advertisement

لبنان

بالصورة.. استهداف جرافة في عيترون

Lebanon 24
11-09-2025 | 09:46
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن درون إسرائيلية، قامت بإلقاء قنبلة استهدفت من خلالها جرافة عند مفرق المغاريق في بلدة عيترون.
إسرائيل

لبنان24

لبنان

درون

