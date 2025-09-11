29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الحكمة وليون الكاثوليكية
Lebanon 24
11-09-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع
رئيس جامعة
الحكمة
البروفسور
جورج
نعمة ورئيس جامعة ليون الكاثوليكية الأب البروفسور غريغوري وومبي مذكرة تفاهم ترسي أسس شراكة شاملة على المستويات الأكاديمية، البحثية، التطويرية والثقافية، تشمل الطلاب والأساتذة والجسم الإداري.
Advertisement
حضر حفل التوقيع الوفد المرافق لرئيس جامعة ليون الكاثوليكية وأعضاء مجلس جامعة الحكمة.
ولفت نعمة إلى "الكثير من النقاط المشتركة في المسار التاريخي للجامعتين اللتين تأسستا في العام نفسه 1875 وتحتفلان بمئوية الـ150 هذه السنة". وأشار إلى أن "جامعة الحكمة تتميز بين الجامعات الكاثوليكية في
لبنان
بارتباطها المباشر بمطرانية
بيروت
المارونية
حيث إن راعي الأبرشية سيادة المطران بولس عبد الساتر هو ولي الجامعة"، لافتا الى أن "هناك الكثير من التحديات المطروحة على الجامعات، والتعاون مع جامعة ليون الكاثوليكية يشكل فرصة لمواجهة هذه التحديات ببرامج ورؤية مشتركة".
وأكد أن "مذكرة التفاهم تأتي في سياق سعي الجامعة لتوسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية الدولية وشراكاتها".
بدوره، نوه وومبي بما يجمع المؤسستين في تاريخهما وحاضرهما، مشددا على "أهمية البحث في الدور الكاثوليكي للمؤسستين الأكاديميتين لتكوين نخبة تسهم في لعب دور في استقرار المجتمع وتنميته".
ولفت إلى أن "جامعة ليون الكاثوليكية تسعى إلى توثيق الروابط مع المؤسسات الجامعية الأخرى"، مؤكدا "العمل على مشاريع طموحة تسهم في دفع الطلاب إلى التطور وبناء
المستقبل
".
مواضيع ذات صلة
الجامعة الإسلامية في لبنان توقع اتفاقية تعاون مع "Biotech Pharm"
Lebanon 24
الجامعة الإسلامية في لبنان توقع اتفاقية تعاون مع "Biotech Pharm"
11/09/2025 18:48:15
11/09/2025 18:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور السيدة الولى... توقيع مذكّرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجامعة هايكازيان
Lebanon 24
بحضور السيدة الولى... توقيع مذكّرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجامعة هايكازيان
11/09/2025 18:48:15
11/09/2025 18:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى المشرق يوقّع مذكرة تعاون مع جامعة مونبيلييه الفرنسية
Lebanon 24
مستشفى المشرق يوقّع مذكرة تعاون مع جامعة مونبيلييه الفرنسية
11/09/2025 18:48:15
11/09/2025 18:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إتفاقية تعاون بين جمعية النور التربوية ومعهد تمكين المهني والتقني لتطوير المسارات التعليمية
Lebanon 24
إتفاقية تعاون بين جمعية النور التربوية ومعهد تمكين المهني والتقني لتطوير المسارات التعليمية
11/09/2025 18:48:15
11/09/2025 18:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أفراح ومناسبات
رئيس جامعة
المارونية
الكاثوليك
أكاديمية
المستقبل
الماروني
بيروت
ماروني
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الطاقة: سنُعالج "بالموجود" في المدى القصير
Lebanon 24
وزير الطاقة: سنُعالج "بالموجود" في المدى القصير
11:37 | 2025-09-11
11/09/2025 11:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل
Lebanon 24
حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل
11:28 | 2025-09-11
11/09/2025 11:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين قائد الجيش ولودريان... وهذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
لقاء بين قائد الجيش ولودريان... وهذا ما تمّ بحثه
11:27 | 2025-09-11
11/09/2025 11:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن القطاع المالي في لبنان... هذا ما أعلنه صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
بشأن القطاع المالي في لبنان... هذا ما أعلنه صندوق النقد الدولي
11:20 | 2025-09-11
11/09/2025 11:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "ستارلينك"... ماذا قرّر مجلس الوزراء؟
Lebanon 24
بشأن "ستارلينك"... ماذا قرّر مجلس الوزراء؟
11:12 | 2025-09-11
11/09/2025 11:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
13:00 | 2025-09-10
10/09/2025 01:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
14:20 | 2025-09-10
10/09/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
14:52 | 2025-09-10
10/09/2025 02:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:37 | 2025-09-11
وزير الطاقة: سنُعالج "بالموجود" في المدى القصير
11:28 | 2025-09-11
حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل
11:27 | 2025-09-11
لقاء بين قائد الجيش ولودريان... وهذا ما تمّ بحثه
11:20 | 2025-09-11
بشأن القطاع المالي في لبنان... هذا ما أعلنه صندوق النقد الدولي
11:12 | 2025-09-11
بشأن "ستارلينك"... ماذا قرّر مجلس الوزراء؟
11:02 | 2025-09-11
شيخ العقل التقى وفوداً
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 18:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 18:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 18:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24