توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الحكمة وليون الكاثوليكية

وقع البروفسور نعمة ورئيس جامعة ليون الكاثوليكية الأب البروفسور غريغوري وومبي مذكرة تفاهم ترسي أسس شراكة شاملة على المستويات الأكاديمية، البحثية، التطويرية والثقافية، تشمل الطلاب والأساتذة والجسم الإداري.حضر حفل التوقيع الوفد المرافق لرئيس جامعة ليون الكاثوليكية وأعضاء مجلس جامعة الحكمة.ولفت نعمة إلى "الكثير من النقاط المشتركة في المسار التاريخي للجامعتين اللتين تأسستا في العام نفسه 1875 وتحتفلان بمئوية الـ150 هذه السنة". وأشار إلى أن "جامعة الحكمة تتميز بين الجامعات الكاثوليكية في بارتباطها المباشر بمطرانية حيث إن راعي الأبرشية سيادة المطران بولس عبد الساتر هو ولي الجامعة"، لافتا الى أن "هناك الكثير من التحديات المطروحة على الجامعات، والتعاون مع جامعة ليون الكاثوليكية يشكل فرصة لمواجهة هذه التحديات ببرامج ورؤية مشتركة".وأكد أن "مذكرة التفاهم تأتي في سياق سعي الجامعة لتوسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية الدولية وشراكاتها".بدوره، نوه وومبي بما يجمع المؤسستين في تاريخهما وحاضرهما، مشددا على "أهمية البحث في الدور الكاثوليكي للمؤسستين الأكاديميتين لتكوين نخبة تسهم في لعب دور في استقرار المجتمع وتنميته".ولفت إلى أن "جامعة ليون الكاثوليكية تسعى إلى توثيق الروابط مع المؤسسات الجامعية الأخرى"، مؤكدا "العمل على مشاريع طموحة تسهم في دفع الطلاب إلى التطور وبناء ".