المطران طربيه: التضييق على الإعلاميين في لبنان اعتداء صارخ على الحرية

أصدرت الأبرشية في أوستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا بياناً بعنوان "تعرفون الحق، والحق يحرركم"، عبّر فيه راعي الأبرشية المطران أنطوان شربل طربيه عن "بالغ استنكاره لما يتعرض له الإعلاميون الأحرار في من تهديدات وتضييق"، متوقفاً عند الإعلامي البارز وليد عبود، "صاحب القلم الجريء والصوت الحر الذي دافع طويلاً عن القيم الوطنية والسيادة والاستقلال".وقال المطران طربيه: "إن ما شهدناه من تطاول وتهديد بحق الأستاذ عبود يعد اعتداءً صارخاً على حرية التعبير، ويكشف عن انحدار خطير في الخطاب العام، تغذيه قوى الظلام والإرهاب الفكري، في محاولة يائسة لإسكات الكلمة الحرة وتكميم الأفواه".وأضاف: "وفي وقت يسعى فيه فخامة رئيس الجمهورية إلى ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، وحصر السلاح بيد لضمان الاستقرار والسلم الأهلي، فإن هذه الممارسات تشكل تحدياً مباشراً لمسار بناء الدولة وتستوجب موقفاً حازماً من السلطات المعنية".ودان المطران بشدة "هذه الأعمال الجبانة"، رافعاً الصلاة من أجل "أن يحفظ الله لبنان من كل شر"، ومناشداً " والأجهزة القضائية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لملاحقة الفاعلين وإنزال العادلة بحقهم".وختم مؤكداً "الوقوف الكامل إلى جانب وليد عبود والإعلاميين الأحرار، ورفض هذه الأساليب الترهيبية التي لا تمت إلى القيم بصلة، بل تسيء إلى صورة الوطن الذي نريده منارة للحرية والكرامة".