لبنان

المطران طربيه: التضييق على الإعلاميين في لبنان اعتداء صارخ على الحرية

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:35
أصدرت الأبرشية المارونية في أوستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا بياناً بعنوان "تعرفون الحق، والحق يحرركم"، عبّر فيه راعي الأبرشية المطران أنطوان شربل طربيه عن "بالغ استنكاره لما يتعرض له الإعلاميون الأحرار في لبنان من تهديدات وتضييق"، متوقفاً عند الإعلامي البارز وليد عبود، "صاحب القلم الجريء والصوت الحر الذي دافع طويلاً عن القيم الوطنية والسيادة والاستقلال".
وقال المطران طربيه: "إن ما شهدناه من تطاول وتهديد بحق الأستاذ عبود يعد اعتداءً صارخاً على حرية التعبير، ويكشف عن انحدار خطير في الخطاب العام، تغذيه قوى الظلام والإرهاب الفكري، في محاولة يائسة لإسكات الكلمة الحرة وتكميم الأفواه".

وأضاف: "وفي وقت يسعى فيه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني لضمان الاستقرار والسلم الأهلي، فإن هذه الممارسات تشكل تحدياً مباشراً لمسار بناء الدولة وتستوجب موقفاً حازماً من السلطات المعنية".

ودان المطران بشدة "هذه الأعمال الجبانة"، رافعاً الصلاة من أجل "أن يحفظ الله لبنان من كل شر"، ومناشداً "الحكومة اللبنانية والأجهزة القضائية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لملاحقة الفاعلين وإنزال العقوبات العادلة بحقهم".

وختم مؤكداً "الوقوف الكامل إلى جانب وليد عبود والإعلاميين الأحرار، ورفض هذه الأساليب الترهيبية التي لا تمت إلى القيم اللبنانية بصلة، بل تسيء إلى صورة الوطن الذي نريده منارة للحرية والكرامة".
 
(الوكالة الوطنية)
