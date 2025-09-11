شيخ العقل التقى وفوداً

Advertisement

استقبل شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الطائفة في اليوم، وفدا من الهيئة الادارية لجامعة ، وبحث الوفد في الأوضاع التربوية والأكاديمية العامة، وأخذ توجيهات شيخ العقل في ما يتعلق بالتحضيرات الجارية لمؤتمر تربوي وطني تأمل الجامعة أن تقيمه.كما استقبل أبي المنى وفدا من "هيئة أبناء العرقوب" ووفدا من حركة "التلاقي والتواصل" في ، كما اجتمع مع لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي.وكان شيخ العقل التقى في منزله في شانيه، وفودا من مشايخ الطائفة، مثنية على مواقفه العامة المتعلقة بواقع الطائفة راهنا، وتعاطيه بحكمة ورويّة، وللإعراب عن الوقوف الى جانبه في هذه المرحلة بالذات، إضافة إلى شخصيات حزبية واجتماعية وأهلية ووجهاء من قرى وبلدات المنطقة".