لبنان

شيخ العقل التقى وفوداً

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:02
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا من الهيئة الادارية لجامعة رفيق الحريري، وبحث الوفد في الأوضاع التربوية والأكاديمية العامة، وأخذ توجيهات شيخ العقل في ما يتعلق بالتحضيرات الجارية لمؤتمر تربوي وطني تأمل الجامعة أن تقيمه.
كما استقبل أبي المنى وفدا من "هيئة أبناء العرقوب" ووفدا من حركة "التلاقي والتواصل" في لبنان، كما اجتمع مع لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي.

وكان شيخ العقل التقى في منزله في شانيه، وفودا من مشايخ الطائفة، مثنية على مواقفه العامة المتعلقة بواقع الطائفة راهنا، وتعاطيه بحكمة ورويّة، وللإعراب عن الوقوف الى جانبه في هذه المرحلة بالذات، إضافة إلى شخصيات حزبية واجتماعية وأهلية ووجهاء من قرى وبلدات المنطقة".

 
