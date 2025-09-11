Advertisement

لبنان

بشأن "ستارلينك"... ماذا قرّر مجلس الوزراء؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:12
أقرّ مجلس الوزراء الترخيص لشركة "ستارلينك لبنان"، لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة "سبيس إكس".
لبنان

إقتصاد

مجلس الوزراء

اللبنانية

سبيس إكس

الانترنت

مار ال

ترنت

