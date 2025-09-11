حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل

كتب على منصة "أكس": "بعد انتظار ٢٣ سنة، الهيئة الناظمة للكهرباء تبصر النور، تطبيقا للقانون الذي أقر عام ٢٠٠٢. عندما توجد النية، توجد الوسيلة. خطوة مهمة جدا نحو إصلاح الدولة عموما، وقطاع الكهرباء خصوصا... مبروك للبنانيين".

