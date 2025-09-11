Advertisement

لبنان

حاصباني: خطوة مهمة نحو إصلاح قطاع الكهرباء بعد انتظار طويل

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:28
كتب النائب غسان حاصباني على منصة "أكس": "بعد انتظار ٢٣ سنة، الهيئة الناظمة للكهرباء تبصر النور، تطبيقا للقانون الذي أقر عام ٢٠٠٢. عندما توجد النية، توجد الوسيلة. خطوة مهمة جدا نحو إصلاح الدولة عموما، وقطاع الكهرباء خصوصا... مبروك للبنانيين".
