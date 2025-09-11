Advertisement

لبنان

لقاء بين قائد الجيش ولودريان... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:27
Doc-P-1415691-638932122249582973.jpeg
Doc-P-1415691-638932122249582973.jpeg photos 0
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان على رأس وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش في ظل التطورات والتحديات الراهنة. 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24