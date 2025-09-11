لقاء بين قائد الجيش ولودريان... وهذا ما تمّ بحثه

Advertisement

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة للرئيس الوزير السابق على رأس وفد مرافق، بحضور في Hervé Magro وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش في ظل التطورات والتحديات الراهنة.